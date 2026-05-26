O avanço das vendas do Office II consolida um movimento que vem redesenhando o mercado corporativo de Piracicaba: a valorização de endereços inseridos em territórios urbanos planejados, capazes de concentrar infraestrutura, serviços, mobilidade, conveniência e potencial consistente de valorização.

O novo edifício corporativo do Reserva Jequitibá atingiu 70% das unidades comercializadas ainda na fase inicial de vendas, resultado que reforça a consolidação do bairro como um dos principais vetores corporativos e urbanos em expansão no interior paulista. A velocidade das negociações ocorre em um cenário de oferta restrita de empreendimentos corporativos com padrão equivalente na cidade e sem perspectiva de lançamento de novas torres comerciais no curto prazo dentro do próprio bairro.

A combinação entre escassez, valorização contínua e amadurecimento do território passou a impulsionar a percepção de oportunidade entre compradores. “Existe uma lógica muito consistente acontecendo aqui. O cliente entende que não está adquirindo apenas uma sala corporativa. Ele está escolhendo um endereço inserido em um ambiente planejado, organizado, ativo e com capacidade real de crescimento ao longo do tempo”, afirma Talita Lanzo, diretora comercial e de marketing da Aguassanta Desenvolvimento Imobiliário.

O comportamento dos compradores ajuda a explicar esse avanço. Parte significativa das aquisições foi realizada por empresários, investidores e profissionais que já possuem relação cotidiana com o bairro, seja pela moradia, circulação, negócios ou uso dos serviços instalados no território. Nesse contexto, o senso de pertencimento passou a exercer peso estratégico na decisão de compra.

A percepção de valor deixou de estar concentrada exclusivamente no empreendimento e passou a incorporar a experiência urbana construída pelo bairro ao longo dos anos. Ao longo de mais de 16 anos de desenvolvimento conduzido pela Aguassanta Desenvolvimento Imobiliário, o Reserva Jequitibá estruturou uma dinâmica urbana rara em cidades médias brasileiras. Hoje, o bairro reúne mais de 5 mil moradores, 9 mil profissionais em atividade, cerca de 2.200 alunos e mais de 60 empresas e startups distribuídas em um território de 3 milhões de metros quadrados.

A valorização superior a 150% desde o primeiro loteamento reforça a percepção de continuidade e maturidade do bairro, que passou a operar como um ambiente integrado entre moradia, negócios, serviços, lazer e convivência. “O Reserva Jequitibá criou uma conexão muito forte com as pessoas. Existe identificação com o bairro, com a dinâmica urbana, com a qualidade dos espaços e com a experiência que ele oferece no dia a dia. Isso influencia diretamente a decisão de permanecer, investir e crescer aqui dentro”, afirma Talita.

Centralidade em expansão

Na prática, o território mantém fluxo contínuo de pessoas ao longo do dia, sustentando uma dinâmica urbana ainda pouco comum fora dos grandes centros brasileiros. O bairro concentra operações corporativas, instituições de ensino, serviços especializados, áreas verdes, espaços de convivência e circulação qualificada dentro de uma mesma lógica territorial.

Esse modelo acompanha um movimento que ganha força no urbanismo contemporâneo: a valorização de bairros capazes de integrar diferentes funções da vida cotidiana em uma mesma paisagem urbana. “O sucesso de vendas do Office II confirma uma percepção que já observávamos há algum tempo. Existe uma busca crescente por ambientes urbanos completos, onde as pessoas consigam trabalhar, resolver a vida, circular e permanecer com qualidade. O mercado passou a valorizar isso de forma muito clara”, diz Talita.

Nos bastidores do mercado imobiliário local, a avaliação predominante é que o Office II deixou de ser percebido apenas como um produto corporativo. O empreendimento passou a representar acesso a um território cuja valorização já demonstra continuidade, organização urbana e capacidade de atração de investimentos.

O avanço das negociações reforça a consolidação de um novo vetor urbano em Piracicaba, impulsionado pela valorização acelerada de um bairro planejado com crescimento contínuo.