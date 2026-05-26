26 de maio de 2026
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AGRO E INOVAÇÃO

Rural Summit coloca Piracicaba no centro do agro tech

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Abertura do Rural Summit nesta segunda-feira (25) no Pecege.
Abertura do Rural Summit nesta segunda-feira (25) no Pecege.

Piracicaba voltou a ocupar posição de destaque no cenário nacional da inovação ao receber, pela primeira vez, o Rural Summit 2026. Realizado no Pecege, dentro do Reserva Jequitibá, o encontro reuniu executivos, investidores, pesquisadores, startups e lideranças do agronegócio em uma programação focada nas transformações tecnológicas que já impactam o setor.

Com debates sobre inteligência artificial, bioenergia, produtividade, financiamento e novas soluções para o campo, o evento consolidou a cidade como um dos principais polos de inovação agro do país e ampliou ainda mais a força do chamado AgTech Valley brasileiro.

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Ecossistema que atrai o Brasil

A escolha de Piracicaba para sediar o Rural Summit não aconteceu por acaso. Nos últimos anos, a cidade construiu um ambiente capaz de integrar universidades, centros de pesquisa, empresas e startups em uma dinâmica voltada ao desenvolvimento tecnológico do agronegócio.

Para Fernando Rodrigues, realizador do evento, Piracicaba representa hoje um dos ecossistemas mais relevantes da América Latina quando o assunto é tecnologia agrícola. Segundo ele, a cidade reúne conhecimento, mercado e inovação aplicada em um mesmo território, fortalecendo conexões estratégicas para o futuro do agro brasileiro.

Reserva Jequitibá ganha protagonismo

Além do peso do AgTech Valley, a estrutura do Reserva Jequitibá também foi decisiva para receber o encontro nacional. O espaço, que abriga o Pecege, se destacou por unir ambiente corporativo, inovação e desenvolvimento em uma mesma proposta.

Fernando Rodrigues destacou que realizar o Rural Summit dentro desse ecossistema fortaleceu a experiência do evento e aproximou ainda mais os participantes das transformações que movimentam o setor. Para ele, o encontro aconteceu em um território onde inovação, pesquisa e negócios já fazem parte da rotina, refletindo exatamente o novo momento vivido pelo agronegócio brasileiro.

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