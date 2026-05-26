Uma brincadeira terminou da pior forma possível e causou revolta e comoção em Anadia, no interior de Alagoas. A pequena Jeniffer Gabrielly da Silva Santos morreu no último domingo (24) após ser jogada dentro de uma piscina por um adolescente de 16 anos durante uma confraternização em um balneário da cidade.
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Segundo informações repassadas à polícia pela irmã da vítima, o adolescente estaria brincando de lançar pessoas na água quando se aproximou de Jeniffer. Testemunhas relataram que, momentos antes, ele já havia jogado outras duas crianças na piscina “em tom de brincadeira”.
Mas, desta vez, a diversão terminou em desespero.
Ao cair na água, Jeniffer teria ficado inconsciente imediatamente, provocando pânico entre as pessoas que estavam no local. O próprio adolescente entrou na piscina para tentar socorrê-la, enquanto equipes de emergência eram acionadas às pressas.
A menina foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), porém já chegou sem sinais vitais. A morte foi confirmada pouco depois, causando forte abalo emocional na família e em moradores da região.
Após o episódio, o adolescente deixou o balneário com medo de represálias e, até o momento, não se apresentou oficialmente à delegacia. A mãe dele não estava presente no local quando tudo aconteceu.
A Polícia Civil investiga o caso e aguarda os laudos periciais que devem esclarecer a causa exata da morte. Entre as hipóteses analisadas estão um possível choque térmico ou até uma pancada na cabeça sofrida no momento da queda na piscina.
A tragédia gerou enorme repercussão nas redes sociais e reacendeu o alerta sobre os riscos de brincadeiras consideradas perigosas, principalmente envolvendo crianças e adolescentes em ambientes aquáticos.