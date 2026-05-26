Uma brincadeira terminou da pior forma possível e causou revolta e comoção em Anadia, no interior de Alagoas. A pequena Jeniffer Gabrielly da Silva Santos morreu no último domingo (24) após ser jogada dentro de uma piscina por um adolescente de 16 anos durante uma confraternização em um balneário da cidade.

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Segundo informações repassadas à polícia pela irmã da vítima, o adolescente estaria brincando de lançar pessoas na água quando se aproximou de Jeniffer. Testemunhas relataram que, momentos antes, ele já havia jogado outras duas crianças na piscina “em tom de brincadeira”.