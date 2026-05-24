O clima de Copa do Mundo já tomou conta de Piracicaba, e um dos cenários mais emocionantes dessa paixão pelo futebol tem sido a tradicional Praça do Parafuso, na Vila Rezende. Todos os fins de semana, centenas de pessoas se reúnem no local para trocar figurinhas repetidas e completar o famoso álbum oficial da Panini, transformando o espaço em um verdadeiro ponto de encontro entre gerações.
Crianças, jovens, adultos e até idosos compartilham a mesma missão: encontrar aquela figurinha difícil que falta para completar páginas históricas do álbum da Copa de 2026. O que começa como uma simples troca acaba virando conversa, amizade e memória afetiva. O barulho dos pacotinhos sendo abertos se mistura às comemorações de quem encontra um jogador raro ou finalmente completa uma seleção inteira.
Entre os frequentadores está o pequeno Lucas Martins, de 10 anos, que faz questão de participar dos encontros ao lado do pai. “Eu venho todo fim de semana para trocar as repetidas. Às vezes acho figurinha difícil e fico muito feliz. Já completei quase metade do álbum”, contou animado, segurando uma pasta cheia de cromos separados por seleções.
Ao lado dele, o pai, Ricardo Martins, admite que entrou na brincadeira por causa do filho, mas acabou revivendo a própria infância. “Eu trazia ele para trocar figurinhas, mas hoje sou eu quem fica procurando as raras também. A gente acaba voltando no tempo. É uma sensação muito gostosa ver que isso continua unindo famílias”, afirmou.
Tradição atravessa gerações
A troca de figurinhas da Copa segue como uma tradição que atravessa décadas no Brasil. Em Piracicaba, o movimento cresceu nas últimas semanas e já virou rotina nos sábados e domingos. Muitos colecionadores chegam cedo para garantir boas trocas e aproveitar o ambiente descontraído, que reúne torcedores de diferentes idades em torno da paixão pelo futebol.
Além da nostalgia, os encontros ajudam a fortalecer o comércio da região. Bancas de jornais, lanchonetes e pequenos comerciantes registram aumento no movimento durante os horários de troca. O álbum oficial da Copa do Mundo segue entre os itens mais procurados do momento, principalmente após a divulgação das seleções classificadas e dos principais craques do torneio.
Paixão que vai além das figurinhas
Mais do que completar páginas, o encontro na Praça do Parafuso se transformou em um espaço de convivência, diversão e conexão entre pais e filhos. Em tempos de redes sociais e telas, o hábito simples de sentar em roda, conversar e trocar figurinhas vem emocionando famílias inteiras e mantendo viva uma das tradições mais queridas do futebol brasileiro.