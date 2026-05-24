O clima de Copa do Mundo já tomou conta de Piracicaba, e um dos cenários mais emocionantes dessa paixão pelo futebol tem sido a tradicional Praça do Parafuso, na Vila Rezende. Todos os fins de semana, centenas de pessoas se reúnem no local para trocar figurinhas repetidas e completar o famoso álbum oficial da Panini, transformando o espaço em um verdadeiro ponto de encontro entre gerações.

Crianças, jovens, adultos e até idosos compartilham a mesma missão: encontrar aquela figurinha difícil que falta para completar páginas históricas do álbum da Copa de 2026. O que começa como uma simples troca acaba virando conversa, amizade e memória afetiva. O barulho dos pacotinhos sendo abertos se mistura às comemorações de quem encontra um jogador raro ou finalmente completa uma seleção inteira.

Entre os frequentadores está o pequeno Lucas Martins, de 10 anos, que faz questão de participar dos encontros ao lado do pai. “Eu venho todo fim de semana para trocar as repetidas. Às vezes acho figurinha difícil e fico muito feliz. Já completei quase metade do álbum”, contou animado, segurando uma pasta cheia de cromos separados por seleções.