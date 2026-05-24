Celebrado em 25 de maio, o Dia da Indústria reforça a importância de um dos setores mais estratégicos para a economia de Piracicaba e região. Em um cenário marcado por expansão industrial, chegada de novas empresas e transformação tecnológica, o setor também enfrenta desafios importantes, principalmente relacionados à falta de mão de obra qualificada, custos operacionais e necessidade de previsibilidade para investimentos.

A força da indústria regional aparece nos números mais recentes do mercado de trabalho. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostram que Piracicaba registrou saldo positivo de 2.101 empregos formais no primeiro trimestre de 2026, demonstrando fortalecimento da economia local. O desempenho teve participação importante do setor industrial, especialmente da cadeia metalmecânica, que voltou a liderar a geração de vagas no município após um período de retração em 2025.

O segmento metalmecânico segue entre os principais motores da economia regional, impulsionado pelas cadeias automotiva, sucroenergética, de máquinas e equipamentos, logística e metalurgia. Piracicaba também mantém forte atratividade industrial graças à localização estratégica, presença de universidades, escolas técnicas e grandes empresas exportadoras.