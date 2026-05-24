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DIA DA INDÚSTRIA

'Piracicaba construiu sua trajetória baseada no trabalho'

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Segundo Alex Madureira, a indústria exerce papel fundamental não apenas na geração de empregos
Segundo Alex Madureira, a indústria exerce papel fundamental não apenas na geração de empregos

O deputado estadual Alex Madureira destacou a importância da indústria para o crescimento econômico de Piracicaba e de toda a região em no Dia da Indústria, comemorado em 25 de maio.

O parlamentar ressalta que Piracicaba construiu sua trajetória de desenvolvimento baseada no trabalho, na produção industrial e na inovação tecnológica, consolidando-se como um dos principais polos econômicos do Estado de São Paulo.

Segundo Alex Madureira, a indústria exerce papel fundamental não apenas na geração de empregos, mas também no fortalecimento do comércio, no incentivo ao empreendedorismo e no desenvolvimento regional. O deputado lembra que setores ligados ao agronegócio, à produção de máquinas, à tecnologia e ao segmento sucroenergético ajudaram a transformar a cidade em referência econômica.

O parlamentar também chama atenção para as transformações vividas pelo setor nos últimos anos, impulsionadas pela modernização e pelos investimentos em tecnologia e qualificação profissional. Para ele, o avanço industrial exige cada vez mais preparação da mão de obra para acompanhar as novas demandas do mercado.

Apesar da relevância econômica, Alex Madureira aponta que empresários e empreendedores industriais ainda enfrentam desafios como burocracia, altos custos e dificuldades econômicas. Mesmo assim, segundo ele, o setor continua sendo essencial para movimentar a economia e criar oportunidades.

“Empreender na indústria exige coragem. O empreendedor industrial convive diariamente com riscos, altos custos e incertezas, mas ainda assim continua investindo, ampliando operações e gerando oportunidades”, afirmou o deputado.

Alex Madureira reforça a necessidade de valorização da indústria e da criação de um ambiente mais favorável para investimentos e crescimento econômico, destacando o papel dos empresários e trabalhadores que contribuem diariamente para o desenvolvimento de Piracicaba, da região e do Estado de São Paulo.

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