O deputado estadual Alex Madureira destacou a importância da indústria para o crescimento econômico de Piracicaba e de toda a região em no Dia da Indústria, comemorado em 25 de maio.

O parlamentar ressalta que Piracicaba construiu sua trajetória de desenvolvimento baseada no trabalho, na produção industrial e na inovação tecnológica, consolidando-se como um dos principais polos econômicos do Estado de São Paulo.

Segundo Alex Madureira, a indústria exerce papel fundamental não apenas na geração de empregos, mas também no fortalecimento do comércio, no incentivo ao empreendedorismo e no desenvolvimento regional. O deputado lembra que setores ligados ao agronegócio, à produção de máquinas, à tecnologia e ao segmento sucroenergético ajudaram a transformar a cidade em referência econômica.