O deputado estadual Alex Madureira destacou a importância da indústria para o crescimento econômico de Piracicaba e de toda a região em no Dia da Indústria, comemorado em 25 de maio.
O parlamentar ressalta que Piracicaba construiu sua trajetória de desenvolvimento baseada no trabalho, na produção industrial e na inovação tecnológica, consolidando-se como um dos principais polos econômicos do Estado de São Paulo.
Segundo Alex Madureira, a indústria exerce papel fundamental não apenas na geração de empregos, mas também no fortalecimento do comércio, no incentivo ao empreendedorismo e no desenvolvimento regional. O deputado lembra que setores ligados ao agronegócio, à produção de máquinas, à tecnologia e ao segmento sucroenergético ajudaram a transformar a cidade em referência econômica.
O parlamentar também chama atenção para as transformações vividas pelo setor nos últimos anos, impulsionadas pela modernização e pelos investimentos em tecnologia e qualificação profissional. Para ele, o avanço industrial exige cada vez mais preparação da mão de obra para acompanhar as novas demandas do mercado.
Apesar da relevância econômica, Alex Madureira aponta que empresários e empreendedores industriais ainda enfrentam desafios como burocracia, altos custos e dificuldades econômicas. Mesmo assim, segundo ele, o setor continua sendo essencial para movimentar a economia e criar oportunidades.
“Empreender na indústria exige coragem. O empreendedor industrial convive diariamente com riscos, altos custos e incertezas, mas ainda assim continua investindo, ampliando operações e gerando oportunidades”, afirmou o deputado.
Alex Madureira reforça a necessidade de valorização da indústria e da criação de um ambiente mais favorável para investimentos e crescimento econômico, destacando o papel dos empresários e trabalhadores que contribuem diariamente para o desenvolvimento de Piracicaba, da região e do Estado de São Paulo.