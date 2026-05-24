A força e a diversificação da indústria de Piracicaba foram destacadas em discurso da deputada estadual Professora Bebel em celebração ao Dia da Indústria, comemorado em 25 de maio. Segundo ela, o setor é um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento econômico, geração de empregos e fortalecimento da região.

A parlamentar relembra que a industrialização do município ganhou força no início do século XX, impulsionada pela chegada dos imigrantes italianos e pela expansão do setor sucroenergético. Empresas tradicionais, como a Dedini, marcaram o início desse processo de crescimento industrial.

Atualmente, Piracicaba abriga grandes empresas nacionais e multinacionais, como Caterpillar, Hyundai, Oji Papéis e Klabin, consideradas importantes para a geração de renda, empregos, inovação e capacidade exportadora da cidade.