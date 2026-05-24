A força e a diversificação da indústria de Piracicaba foram destacadas em discurso da deputada estadual Professora Bebel em celebração ao Dia da Indústria, comemorado em 25 de maio. Segundo ela, o setor é um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento econômico, geração de empregos e fortalecimento da região.
A parlamentar relembra que a industrialização do município ganhou força no início do século XX, impulsionada pela chegada dos imigrantes italianos e pela expansão do setor sucroenergético. Empresas tradicionais, como a Dedini, marcaram o início desse processo de crescimento industrial.
Atualmente, Piracicaba abriga grandes empresas nacionais e multinacionais, como Caterpillar, Hyundai, Oji Papéis e Klabin, consideradas importantes para a geração de renda, empregos, inovação e capacidade exportadora da cidade.
De acordo com a deputada, a indústria representa cerca de 23,4% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, enquanto o estado de São Paulo concentra aproximadamente 28,8% de toda a produção industrial do país.
Ela também destacou que Piracicaba alcançou um PIB de R$ 44,4 bilhões, impulsionado principalmente pelos setores metalmecânico, sucroenergético, de papel e celulose, máquinas pesadas, componentes industriais e tecnologia agrícola.
No artigo, Professora Bebel atribui parte do crescimento industrial aos investimentos realizados pelo governo federal em áreas como infraestrutura, habitação, saúde pública, pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Segundo ela, esses investimentos contribuem para melhorar a qualidade de vida da população e fortalecer a formação de mão de obra especializada.
A deputada ainda ressaltou que o desenvolvimento industrial depende diretamente dos trabalhadores e da oferta de condições adequadas para qualificação profissional e permanência no município.
Ao final, ela homenageou empresários e trabalhadores que atuam no fortalecimento da indústria local e destacou a importância do setor para o desenvolvimento da Região Metropolitana de Piracicaba, do estado de São Paulo e do Brasil.