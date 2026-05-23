Em uma época em que tanto se fala em violência contra a mulher, o esporte, principalmente os de luta, se tornou um grande aliado quando se fala em autodefesa. Nos últimos anos, as academias de artes marciais da cidade têm recebido uma maior quantidade de meninas, adolescentes e jovens em busca de, além da saúde e do corpo perfeito, ensinamentos sobre defesa pessoal.

Não é para menos, pois os números da violência assustam. Somente em Piracicaba, a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) realiza cerca de 60 atendimentos diários de queixas de agressões física e psicológica contra as mulheres na cidade - entre elaboração de boletim de ocorrência, pedidos de medida protetiva, depoimentos em inquérito policial e apurações de denúncias anônimas, entre outros.

“Hoje, infelizmente, com número alto de feminicídios, o esporte é uma excelente ferramenta para qualquer mulher, principalmente aquelas que saem de suas residências todos os dias para trabalhar ou praticar outra atividade física, como eu, que corro muitas vezes em período noturno ou de madrugada”, contou a funcionária pública Eliane Bandeira Fernandes Santos, 34 anos.