Muito além da estética, René Moraes Cabeleireiros, em Piracicaba, se tornou referência entre mulheres que buscam acolhimento, confiança e valorização pessoal. Com décadas de experiência no universo da beleza, o cabeleireiro René Moraes construiu uma trajetória marcada pelo atendimento humanizado e pela capacidade de transformar autoestima através do cuidado individualizado. Ao lado do maquiador Douglas Bertazzoni, ele fala sobre carreira, tendências, conexão emocional com as clientes e a evolução do conceito de beleza feminina.

1. René, em que momento da sua vida você percebeu que transformar a autoestima das mulheres seria a sua missão profissional?

“Eu percebi isso muito cedo, ainda no início da minha carreira. Com o tempo, entendi que o cabelo nunca foi apenas estética. Muitas mulheres chegam ao salão passando por fases difíceis, mudanças, inseguranças ou simplesmente querendo se reencontrar. Quando eu via uma cliente se olhar no espelho e voltar a sorrir, eu entendia que o meu trabalho ia muito além da beleza. Foi aí que percebi que transformar autoestima era realmente a minha missão.”