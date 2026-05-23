Muito além da estética, René Moraes Cabeleireiros, em Piracicaba, se tornou referência entre mulheres que buscam acolhimento, confiança e valorização pessoal. Com décadas de experiência no universo da beleza, o cabeleireiro René Moraes construiu uma trajetória marcada pelo atendimento humanizado e pela capacidade de transformar autoestima através do cuidado individualizado. Ao lado do maquiador Douglas Bertazzoni, ele fala sobre carreira, tendências, conexão emocional com as clientes e a evolução do conceito de beleza feminina.
1. René, em que momento da sua vida você percebeu que transformar a autoestima das mulheres seria a sua missão profissional?
“Eu percebi isso muito cedo, ainda no início da minha carreira. Com o tempo, entendi que o cabelo nunca foi apenas estética. Muitas mulheres chegam ao salão passando por fases difíceis, mudanças, inseguranças ou simplesmente querendo se reencontrar. Quando eu via uma cliente se olhar no espelho e voltar a sorrir, eu entendia que o meu trabalho ia muito além da beleza. Foi aí que percebi que transformar autoestima era realmente a minha missão.”
2. O seu salão é conhecido pelo atendimento extremamente personalizado. Qual é o segredo para fazer cada cliente se sentir única?
“Eu acredito que o segredo está em ouvir de verdade. Cada mulher tem uma história, uma personalidade, um estilo de vida e uma expectativa diferente. Eu nunca enxerguei cliente como número ou rotina. Gosto de entender o que ela sente, o que deseja transmitir e como quer se enxergar. O atendimento personalizado nasce desse cuidado genuíno, dessa conexão humana que faz cada cliente se sentir especial e acolhida.”
3. Você atende muitas mulheres influentes e formadoras de opinião. Como conquistou um público que valoriza qualidade, discrição e confiança acima de status?
“Acredito que confiança se conquista com consistência, discrição e verdade. Ao longo dos anos, fui construindo relações muito sólidas com minhas clientes, sempre priorizando excelência e respeito. Mulheres influentes valorizam muito mais a segurança de saber que serão bem cuidadas do que apenas status. Elas querem alguém em quem possam confiar plenamente, e eu sempre trabalhei para oferecer exatamente isso.”
4. Em tantos anos de carreira, qual foi a maior transformação que a profissão trouxe para você como ser humano e como profissional?
“A maior transformação foi aprender a lidar com pessoas de forma mais humana e sensível. A profissão me ensinou empatia, paciência e inteligência emocional. Como profissional, amadureci muito tecnicamente e artisticamente, mas como ser humano aprendi que beleza tem muito mais a ver com sentimento, confiança e acolhimento do que apenas aparência.”
5. O universo da beleza muda o tempo todo. O que está em alta hoje quando falamos de coloração, luzes, cortes e tratamentos?
“Hoje existe uma busca muito forte pela beleza natural e sofisticada. Nas colorações e luzes, vemos tons mais iluminados, personalizados e elegantes, respeitando a identidade de cada mulher. Os cortes estão mais leves, com movimento e praticidade. E nos tratamentos, a prioridade é saúde capilar: brilho, força e naturalidade. As mulheres querem estar bonitas, mas sem perder autenticidade.”
6. Muitas mulheres chegam ao salão buscando mais do que estética: querem acolhimento e renovação. Como você lida com essa responsabilidade emocional?
“Eu levo essa responsabilidade com muito carinho e respeito. O salão muitas vezes se torna um lugar de pausa, acolhimento e renovação emocional. Existem clientes que chegam fragilizadas e saem mais leves, mais confiantes. Então eu procuro sempre oferecer um ambiente onde elas se sintam seguras, ouvidas e valorizadas. Às vezes, um atendimento transforma muito mais do que a aparência.”
7. Existe algum atendimento ou história de cliente que marcou profundamente a sua trajetória?
“Existem muitas histórias marcantes, mas me emocionam principalmente aquelas clientes que chegaram ao salão em momentos delicados da vida e recuperaram a autoestima através desse cuidado. Já acompanhei mulheres em fases de recomeço, superações e grandes transformações pessoais. Saber que, de alguma forma, eu participei desse processo é algo que carrego com muito carinho.”
8. Com a chegada do Douglas Bertazzoni ao seu lado, o salão ganhou ainda mais conceito e sofisticação. Como nasceu essa conexão profissional e criativa entre vocês?
“A conexão entre nós aconteceu de forma muito natural. Quando conheci o Douglas, além da relação pessoal, percebi imediatamente o talento, a sensibilidade e o olhar artístico que ele tinha para a beleza. Com o tempo, fomos unindo nossas experiências, nossas visões e nossa paixão pelo que fazemos. Hoje trabalhamos em perfeita sintonia, sempre buscando oferecer uma experiência cada vez mais sofisticada, acolhedora e completa para nossas clientes.”
9. Douglas se tornou uma referência em maquiagem. Como vocês unem beleza, visagismo e autoestima para entregar uma experiência completa às clientes?
“Nós acreditamos que beleza é um conjunto. Não adianta pensar apenas no cabelo ou apenas na maquiagem. Tudo precisa conversar com a personalidade, o estilo e a essência da cliente. O Douglas tem um olhar incrível para maquiagem e visagismo, e juntos conseguimos criar uma experiência muito personalizada. Nosso objetivo é que cada mulher saia do salão se sentindo mais bonita, confiante e feliz consigo mesma.”
10. Depois de tantos anos cuidando exclusivamente do público feminino, o que você acredita que as mulheres realmente procuram quando entram em um salão de beleza hoje?
“Hoje eu acredito que as mulheres procuram muito mais do que um procedimento estético. Elas buscam experiência, acolhimento, leveza e conexão. Querem se sentir cuidadas, respeitadas e valorizadas. O salão acaba sendo um momento delas, um respiro dentro da correria da vida. E quando conseguimos unir beleza, confiança e bem-estar, entregamos algo que vai muito além da estética.”