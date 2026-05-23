Piracicaba foi a grande protagonista nas disputas da Copa Open, tradicional torneio de boxe chinês realizado no último final de semana, em Embu das Artes, cidade localizada na Grande São Paulo. A equipe da Noiva da Colina, composta por nove atletas, conquistou sete medalhas de ouro e uma de prata.
Da academia CT Marcelo Rodrigues foram sete atletas, com cinco ouros: dois no adulto: Henrique Benedito de Arruda, bicampeão até 94 kg intermediário; e Luiz Antônio Nogueira da Silva, campeão até 70 kg intermediário; e três no juvenil (15 a 17 anos): Heloísa Oliveira Rodrigues, campeã até 59 kg iniciante; Kauã Henrique Longatti, campeão até 94 kg iniciante; e Eduardo Alves Machado, campeão até 55 kg iniciante.
A academia ainda conquistou uma medalha de prata com a tricampeã desse torneio: Eliane Bandeira Fernandes Santos, categoria adulto até 55 kg. Já Matheus Fortes, que é bicampeão desse torneio, conquistou um cinturão e uma medalha de ouro.
Pela academia boxe chinês Piracicaba (Monsters Fitnes), foram dois atletas e ambos foram campeões: Luis Felipe da Silva, adulto até 65 kg avançado, conquistou seu tricampeonato; e Caio que ganhou na modalidade Kati (formas ou luta imaginária) – foi a primeira vez que a Monsters Fitnes disputou essa modalidade e já levantou o primeiro lugar.
“Os atletas piracicabanos, como sempre, muito aguerridos, sempre buscando vitória, mesmo quando não ficam campeões, ganham respeito dos oponentes”, analisou o Daniel Ferreira da Cruz, da academia Monsters Fitnes.
Daniel contou que seus atletas têm recebido muitos convites para competições de várias federações diferentes, até de fora do Brasil. “Mas estamos bem seletivos por não termos patrocínio para ir em todas”, lamenta.
Se conseguir algum apoio financeiro, os atletas devem ir para o Brasileiro, em julho, no Mato Grosso do Sul, e em novembro para o International Cup Brazil, em Americana.
“Piracicaba, graças a Deus, subiu muito o nível. Devido ao professor Marcelo Rodrigues e eu sermos os atuais campeões mundiais em nossas categorias, os olhares estão um pouco diferentes para nossos atletas. E também os atletas avançados do momento: Eliane Bandeira, Luis Felipe e Matheus Fortes”, finaliza.