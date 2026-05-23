Piracicaba foi a grande protagonista nas disputas da Copa Open, tradicional torneio de boxe chinês realizado no último final de semana, em Embu das Artes, cidade localizada na Grande São Paulo. A equipe da Noiva da Colina, composta por nove atletas, conquistou sete medalhas de ouro e uma de prata.

Da academia CT Marcelo Rodrigues foram sete atletas, com cinco ouros: dois no adulto: Henrique Benedito de Arruda, bicampeão até 94 kg intermediário; e Luiz Antônio Nogueira da Silva, campeão até 70 kg intermediário; e três no juvenil (15 a 17 anos): Heloísa Oliveira Rodrigues, campeã até 59 kg iniciante; Kauã Henrique Longatti, campeão até 94 kg iniciante; e Eduardo Alves Machado, campeão até 55 kg iniciante.

A academia ainda conquistou uma medalha de prata com a tricampeã desse torneio: Eliane Bandeira Fernandes Santos, categoria adulto até 55 kg. Já Matheus Fortes, que é bicampeão desse torneio, conquistou um cinturão e uma medalha de ouro.