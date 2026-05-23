A Justiça italiana anulou a extradição da brasileira e ex-deputada Carla Zambelli, que estava presa desde julho do ano passado.

A decisão caiu como uma bomba política e mudou completamente o rumo do caso. Zambelli deixou a prisão ainda na noite desta sexta-feira (22), após vitória da defesa no último grau da Justiça italiana.

Condenada no Brasil a 10 anos de prisão por envolvimento na invasão do sistema do CNJ com ajuda do hacker Walter Delgatti, a ex-parlamentar fugiu para a Itália em 2025 e passou a ser considerada foragida internacional, com nome incluído na lista vermelha da Interpol.