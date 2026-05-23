A Justiça italiana anulou a extradição da brasileira e ex-deputada Carla Zambelli, que estava presa desde julho do ano passado.
A decisão caiu como uma bomba política e mudou completamente o rumo do caso. Zambelli deixou a prisão ainda na noite desta sexta-feira (22), após vitória da defesa no último grau da Justiça italiana.
Condenada no Brasil a 10 anos de prisão por envolvimento na invasão do sistema do CNJ com ajuda do hacker Walter Delgatti, a ex-parlamentar fugiu para a Itália em 2025 e passou a ser considerada foragida internacional, com nome incluído na lista vermelha da Interpol.
Em março, a Corte de Apelação de Roma havia autorizado a extradição, mas os advogados conseguiram reverter a decisão na instância máxima da Justiça italiana.
Agora, o caso será analisado pelo ministro da Justiça da Itália, Carlo Nordio, que terá 45 dias para decidir se mantém ou não o envio de Zambelli ao Brasil.
Após deixar a prisão, Zambelli comemorou a decisão e afirmou que sua defesa “fez o impossível”. Em vídeo divulgado nas redes sociais, ela disse que dedicava a vitória a Deus.
Além da condenação envolvendo a invasão ao sistema do CNJ, Zambelli também responde por outro processo no Brasil após sacar uma arma e perseguir um homem em São Paulo às vésperas das eleições de 2022.
A ex-deputada nega todos os crimes e afirma ser alvo de perseguição política.