Sra. Armelinda Luiza de Campos Carboni

Faleceu dia 22/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 95 anos de idade e era viúva do Sr. José Antonio Carboni. Era filha do Sr. Antonio José Esteves e da Sra. Maria Luiza de Campos, falecidos. Deixa as filhas: Cleide Carboni Pinheiro Machado, Sonia Maria Carboni e Madalena Carboni dos Santos, falecida. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 10:30hs, saindo a urna mortuária do Velório na Capela da Saudade, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Emmadir Joanna Franzol Feliciano

Faleceu dia 21/05/2026 na cidade de Praia Grande, aos 89 anos de idade e era viúva do Sr. Pedro Feliciano. Era filha do Sr. Angelo Franzol e da Sra. Bertilha Bressan, falecidos. Deixa os filhos: Antônio Rubens Feliciano, falecido; Rosângela Aparecida Feliciano, falecida; Roselis Nadir Feliciano; Pedro Ronaldo Feliciano; Emaides Osemeire Feliciano, falecida; Magali Rosalva Feliciano; Emadil Rosana Feliciano; Renata Andréia Feliciano, falecida. Deixa netos, familiares e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Piracicaba e seu sepultamento ocorreu dia 22/05/2026 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Esmeralda Silva Martins

Faleceu dia 22/05/2025 na cidade de Piracicaba, aos 95 anos de idade e era viúva do Sr. José Martins. Era filha do Sr. Onofre Candido Silva e da Sra. Antonia Souza da Silva, falecidos. Deixa os filhos: Cleusa Canto de Castro casada com Carlos Alberto de Castro; Cloris Silva do Canto; Afonso de Andrade Canto Neto casado com Vera Lucia Stefan. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 22/05/2026 hoje as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala Lírios, seguindo a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.