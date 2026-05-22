Sra. Armelinda Luiza de Campos Carboni
Faleceu dia 22/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 95 anos de idade e era viúva do Sr. José Antonio Carboni. Era filha do Sr. Antonio José Esteves e da Sra. Maria Luiza de Campos, falecidos. Deixa as filhas: Cleide Carboni Pinheiro Machado, Sonia Maria Carboni e Madalena Carboni dos Santos, falecida. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 10:30hs, saindo a urna mortuária do Velório na Capela da Saudade, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Emmadir Joanna Franzol Feliciano
Faleceu dia 21/05/2026 na cidade de Praia Grande, aos 89 anos de idade e era viúva do Sr. Pedro Feliciano. Era filha do Sr. Angelo Franzol e da Sra. Bertilha Bressan, falecidos. Deixa os filhos: Antônio Rubens Feliciano, falecido; Rosângela Aparecida Feliciano, falecida; Roselis Nadir Feliciano; Pedro Ronaldo Feliciano; Emaides Osemeire Feliciano, falecida; Magali Rosalva Feliciano; Emadil Rosana Feliciano; Renata Andréia Feliciano, falecida. Deixa netos, familiares e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Piracicaba e seu sepultamento ocorreu dia 22/05/2026 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Esmeralda Silva Martins
Faleceu dia 22/05/2025 na cidade de Piracicaba, aos 95 anos de idade e era viúva do Sr. José Martins. Era filha do Sr. Onofre Candido Silva e da Sra. Antonia Souza da Silva, falecidos. Deixa os filhos: Cleusa Canto de Castro casada com Carlos Alberto de Castro; Cloris Silva do Canto; Afonso de Andrade Canto Neto casado com Vera Lucia Stefan. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 22/05/2026 hoje as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala Lírios, seguindo a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Jazon Nunes Santana
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 61 anos, filho do Sr. Nelson Nunes de Santana, falecido e da Sra. Maria Nunes de Santana; deixa os filhos: Ezequel Souza Santana; Marciana Souza Nunes, casada com o Sr. Danilo Barboza Oliveira e Andreia Neta Souza Santana, casada com o Sr. Wilian Oliveira. Deixa os netos: Yuri Adorno de Souza; Catharina Souza Sannomya; Luis Felipe Sousa Osti; Helena Souza Barboza Oliveira; Sabrina Souza Bezerra, deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. José Antonio da Costa
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 73 anos, filho dos finados Sr. Antonio Marques da Costa Filho e da Sra. Maria Aparecida Raimundo Costa; deixa as filhas: Daniela Azevedo Costa Shiokawa e Marina Azevedo Costa Rodrigues. Deixa os netos: Yasmim, César, Isadora, Stela, Daniel, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às 11h00 no Cemitério Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Laura de Souza Ozores
Faleceu dia 22/05/2026 da cidade de Rio das Pedras, aos 88 anos de idade e era viúva do Sr. Romeu Ozores. Era filha do Sr. Avelino de Souza e da Sra. Benvinda Maria de Jesus, falecidos. Deixa irmãos, sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 22/05/2026 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo o Cemitério Parque da Paz. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Nair Gouvêa Galletti
Faleceu dia 22/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 90 anos de idade e era viúva do Sr. Dyorandi Antonio Galletti. Era filha do Sr. Manoel Pedro Gouvêa e da Sra. Laura Scatena Gouvêa, falecidos. Deixa os filhos: Dyorandi Antonio Galletti Junior casado com Maria Aparecida Morelo Galletti, Regina Celia Galletti Vivo casada com Dejair Arduini Vivo. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Lírio, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.