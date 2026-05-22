Sra. Angela Cristina Samprogna
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 65 anos, filha dos finados Sr. Irineu Samprogna e da Sra. Iraides Zilio Samprogna; deixa os filhos: Vivian Samprogna Rigitano e Diego Samprogna Rigitano, casado com a Sra. Larissa Batista Silva. Deixa os netos: Noah Rigitano Leiver e Lorena Silva Rigitano, demais familiares e amigos. O Momento de Memórias será realizado hoje, às 10h00 no “Salão Nobre” do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Benedita Loureço Fidelis
Faleceu hoje, na cidade de Piracicaba, contava 67 anos, filha dos finados Sr. José Lourenço Fidelis e da Sra. Aparecida Lamboia Lourenço Fidelis; deixa as filhas: Joelma Lourenço Bordinhon Bortoletto, casada com o Sr. Rodrigo Alexandre Bortoletto e Juliana Bordinhon Scotton, casada com o Sr. Carlos Eduardo Scotton. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. Seu corpo foi trasladado para Laras, distrito de Laranjal Paulista, e seu sepultamento será realizado hoje, às 16h00, saindo o féretro do Velório Municipal de Laras para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Claudio Rogerio Marques
Faleceu hoje, na cidade de Piracicaba, contava 49 anos, filho do Sr. Carlos Henrique Marques e da Sra. Maria Alba da Silva Marques. Deixa pais, irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, às 13h30, saindo o féretro da sala “Camélia” do Velório Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Gilberto Benedito Brandine da Silva
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 69 anos, filho dos finados Sr. José Mariano da Silva e da Sra. Maria José Brandine da Silva; deixa os irmãos: Maria Aparecida Brandini Soares, casada com o Sr. Carlos Alberto Soares; Lourdes Mariano da Silva Filizola, viúva do Sr. Luiz Reinaldo Filizola; Eva da Silva Filizola, viúva do Sr. Humberto Filizola; Sergio Sebastião Brandine da Silva; Paulo Fernandes Brandine, casado com a Sra. Claudia Regina Salere Brandine; José Carlos Brandine da Silva, casado com a Sra. Maria Emilia Brandine da Silva; Antonio Bento Brandine da Silva, casado com a Sra. Lurdes Maestro Brandine; Lazaro Adão Brandine da Silva, falecido, deixando viúva a Sra. Cristina Camolesi e Terezinha Conceição Brandine da Silva. Deixa também sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h00 da sala “A” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. José Antonio da Costa
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 73 anos, filho dos finados Sr. Antonio Marques da Costa Filho e da Sra. Maria Aparecida Raimundo Costa; deixa as filhas: Daniela Azevedo Costa Shiokawa e Marina Azevedo Costa Rodrigues. Deixa os netos: Yasmim, César, Isadora, Stela e Daniel, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, às 11h00 no Cemitério Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Mirian Maria de Jesus Pereira
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 55 anos, filha dos finados Sr. Francisco Pereira e da Sra. Benedita Maria Prado Pereira, era casada com o Sr. Edmilson Tavares do Nascimento; deixa os filhos: Francisco Pereira Neto, casado com a Sra. Thauane Fernanda Santos de Oliveira Pereira; Sulamita Pereira Correa e Daniel Eliazibe Pereira. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 da sala “01” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Ocimar dos Santos
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 62 anos, filho da Sra. Tereza dos Santos Souza; deixa a filha: Larissa Daniele de Souza Silva, casada com o Sr. Isnaildo José da Silva. Deixa os netos: Davi e Samuel, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h30 da sala “01” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Paulo Ricardo da Silva
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 38 anos, filho da Sra. Maria das Graças da Silva; deixa os filhos: Davi Guilherme da Silva Assarice; Ana Julia da Silva Assarice e Brunno Miguel da Silva Assarice. Deixa os netos Arthur e Emily. Deixa também irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala “02” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Pedro Lanfranchi
Faleceu dia 19/05/2026, na cidade de São Paulo, contava 73 anos e era casado com a Sra. Fatima Rosaria Momesso Lanfranchi. Era filho dos finados Sr. José Lanfranchi e da Sra. Arminda Miraldo Lanfranchi; deixa os filhos: Bruno Momesso Lanfranchi e Thais Momesso Lanfranchi, casada com o Sr. Vinicius Simola. Deixa o neto Noah Momesso Lanfranchi Simola, demais familiares e amigos. Seu corpo foi trasladado para a cidade de São Pedro e seu sepultamento foi realizado hoje, às 10h30, saindo o féretro da sala “01” do Velório Memorial São Pedro, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Sandra Alves Miranda Trevelin
Faleceu ontem, na cidade de Piracicaba, contava 62 anos e era viúva do Sr. Osmir Trevelin. Era filha dos finados Sr. Valdevino Miranda e da Sra. Luzia Odila Alves Miranda; deixa os filhos: Carlos Rodrigo Trevelin, Luiz Eduardo Trevelin, Julio Cesar Jurado e Erica Alves Miranda. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado hoje, às 15h00, saindo o féretro da sala “Lírio” do Velório Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Sandra Maria dos Reis Lafayette
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 59 anos, filha dos finados Sr. Joaquim Carlos dos Reis e da Sra. Aparecida Moreira dos Reis, era casada com o Sr. Nivaldo Pedro dos Santos; deixa as filhas: Carolina Acaiah Reis dos Santos; Marina Acaiah Reis dos Santos e Beatriz Acaiah Reis dos Santos. Deixa o neto Joaquim Reis dos Santos Canhizares, demais familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje, das 10h00 às 17h00 na sala “Esmeralda” do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Waldemir Frasseto (Miro Funileiro)
Faleceu hoje, na cidade de Piracicaba, contava 80 anos e era casado com a Sra. Vanda Maria Frasseto. Era filho dos finados Sr. Manoel Frasseto e da Sra. Joana Alves Frasseto; deixa as filhas: Adriana, casada com o Sr. Kleber de Matos; Luciene, casada com o Sr. Marcos Alexandre Cardoso; Karina, casada com o Sr. Marcelo Batista dos Santos e Fernanda, casada com o Sr. André Ricardo Marcolino. Deixa os netos: Marcella, Beatriz, João Pedro, Thalis, Leonardo, Lucas e Guilherme, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, às 14h00, saindo o féretro da sala “03 Dálias” do Velório da Saudade, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.