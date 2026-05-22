Faleceu ontem, nesta cidade, contava 65 anos, filha dos finados Sr. Irineu Samprogna e da Sra. Iraides Zilio Samprogna; deixa os filhos: Vivian Samprogna Rigitano e Diego Samprogna Rigitano, casado com a Sra. Larissa Batista Silva. Deixa os netos: Noah Rigitano Leiver e Lorena Silva Rigitano, demais familiares e amigos. O Momento de Memórias será realizado hoje, às 10h00 no “Salão Nobre” do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Faleceu hoje, na cidade de Piracicaba, contava 67 anos, filha dos finados Sr. José Lourenço Fidelis e da Sra. Aparecida Lamboia Lourenço Fidelis; deixa as filhas: Joelma Lourenço Bordinhon Bortoletto, casada com o Sr. Rodrigo Alexandre Bortoletto e Juliana Bordinhon Scotton, casada com o Sr. Carlos Eduardo Scotton. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. Seu corpo foi trasladado para Laras, distrito de Laranjal Paulista, e seu sepultamento será realizado hoje, às 16h00, saindo o féretro do Velório Municipal de Laras para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Claudio Rogerio Marques

Faleceu hoje, na cidade de Piracicaba, contava 49 anos, filho do Sr. Carlos Henrique Marques e da Sra. Maria Alba da Silva Marques. Deixa pais, irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, às 13h30, saindo o féretro da sala “Camélia” do Velório Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.