Olhares curiosos, patas animadas e histórias prontas para recomeçar. No sábado, 23/05, cães e gatos resgatados e acolhidos pela Divisão de Proteção Animal da Prefeitura de Piracicaba estarão à espera de uma nova família durante a Feira de Adoção promovida pela Divisão, em parceria com o AdotePetz. A ação acontece das 11h às 16h, na avenida Centenário, 780, no bairro São Dimas.
Ao todo, 60 cães e 50 gatos estão disponíveis para adoção responsável. Parte dos animais estará presente no evento para interação direta com o público, enquanto os demais poderão ser conhecidos por meio de fotos e informações disponibilizadas no local.
Mais do que encontrar um pet, a proposta da feira é criar conexões e incentivar a adoção consciente. Os animais disponíveis foram resgatados de situações de abandono, maus-tratos ou vulnerabilidade e hoje aguardam a oportunidade de começar uma nova história em um ambiente seguro e acolhedor.
O médico veterinário e diretor da Divisão de Proteção Animal, Mauricio Etechebere, destaca a importância de ações que ampliam a visibilidade da causa animal e estimulam a adoção responsável. “Cada adoção representa uma transformação real, tanto para o animal quanto para a família que o recebe. Eventos como esse ajudam a aproximar a população dessa causa e mostram quantos animais estão esperando por uma oportunidade”, afirma.
A adoção poderá ser realizada no próprio evento para alguns dos animais presentes. Já os demais casos seguirão processo de entrevista e orientação com a equipe responsável, garantindo que cada pet seja encaminhado para um lar preparado para recebê-lo.
LEIA MAIS
Para adotar, é necessário apresentar documento pessoal e comprovante de endereço.
Além da oportunidade de adoção, a feira também será um espaço de conscientização sobre guarda responsável, cuidados com os animais e incentivo à proteção animal no município.
A Divisão de Proteção Animal é vinculada à Secretaria-Executiva de Meio Ambiente, da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente.
SERVIÇO - Feira de Adoção. Sábado, 23/05, das 11h às 16h, na avenida Centenário, 780, no bairro São Dimas. Para adotar, é necessário apresentar documento pessoal, comprovante de endereço e passar por entrevista com a equipe responsável.