Olhares curiosos, patas animadas e histórias prontas para recomeçar. No sábado, 23/05, cães e gatos resgatados e acolhidos pela Divisão de Proteção Animal da Prefeitura de Piracicaba estarão à espera de uma nova família durante a Feira de Adoção promovida pela Divisão, em parceria com o AdotePetz. A ação acontece das 11h às 16h, na avenida Centenário, 780, no bairro São Dimas.

Ao todo, 60 cães e 50 gatos estão disponíveis para adoção responsável. Parte dos animais estará presente no evento para interação direta com o público, enquanto os demais poderão ser conhecidos por meio de fotos e informações disponibilizadas no local.

Mais do que encontrar um pet, a proposta da feira é criar conexões e incentivar a adoção consciente. Os animais disponíveis foram resgatados de situações de abandono, maus-tratos ou vulnerabilidade e hoje aguardam a oportunidade de começar uma nova história em um ambiente seguro e acolhedor.