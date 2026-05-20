A discussão sobre o fim da escala 6×1 ganhou novos desdobramentos na Câmara dos Deputados e escancarou o embate entre governo, oposição e Centrão em torno das mudanças na jornada de trabalho no Brasil. A apresentação do parecer da Comissão Especial que analisa o tema foi adiada para segunda-feira (25), após impasses sobre regras de transição, acordos trabalhistas e possíveis benefícios para empresas.

O principal ponto de tensão envolve uma emenda apresentada por parlamentares da oposição que propõe uma transição de dez anos para aplicação das novas regras, além da manutenção de jornadas de até 44 horas semanais para setores classificados como essenciais. O texto também abre espaço para acordos que podem elevar a carga semanal para até 52 horas.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais not\ícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Proposta amplia negociação e prevê benefícios a empresas