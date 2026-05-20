20 de maio de 2026
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GOLPE NO CONCURSO

Homem é preso após usar IA para tentar passar em concurso

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 3 min
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Reprodução
O concurso para auditor fiscal da Receita Estadual de Goiás disponibilizava 50 vagas imediatas e outras 25 para cadastro reserva.
O concurso para auditor fiscal da Receita Estadual de Goiás disponibilizava 50 vagas imediatas e outras 25 para cadastro reserva.

Um esquema envolvendo inteligência artificial, celular escondido e troca de mensagens por WhatsApp terminou com a prisão de um candidato durante um concurso público para auditor fiscal da Receita Estadual de Goiás. O caso aconteceu neste domingo (17), em Goiânia, e chamou atenção pela forma como a fraude teria sido planejada.

Segundo informações divulgadas pelo portal Portal 6, o homem, de 28 anos, foi flagrado após fiscais identificarem movimentações suspeitas no banheiro do local de prova. O concurso oferecia salário inicial de R$ 28,5 mil e reuniu mais de 23 mil candidatos.

Celular foi encontrado escondido no banheiro

A suspeita começou durante uma fiscalização realizada com detector de eletrônicos no banheiro masculino. Durante a vistoria, fiscais localizaram um aparelho celular escondido atrás de um vaso sanitário, preso com fita dupla face.

Após a descoberta, os organizadores passaram a monitorar os candidatos que utilizavam o local. O homem chamou atenção por entrar várias vezes no banheiro e permanecer por longos períodos fora da sala de prova.

De acordo com o depoimento prestado à Polícia Civil, ele escondia o caderno de questões dentro da roupa, levava as perguntas até o banheiro e fotografava o conteúdo para enviar à esposa.

Respostas eram pesquisadas com ajuda do ChatGPT

As investigações apontaram que a companheira do candidato, de 24 anos, recebia as imagens das questões enquanto estava em Jaraguá, no interior de Goiás. Ela utilizava o ChatGPT para buscar respostas e reenviava os conteúdos pelo WhatsApp.

A jovem acabou localizada pela Polícia Civil na Rodoviária de Anápolis e também foi presa. Segundo os investigadores, ela confessou participação no esquema e entregou voluntariamente o celular utilizado durante as conversas.

Ainda conforme a polícia, o casal teria planejado toda a dinâmica da fraude antes da aplicação da prova, incluindo a estratégia para esconder o aparelho eletrônico no banheiro.

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Concurso oferecia salário de quase R$ 30 mil

O concurso para auditor fiscal da Receita Estadual de Goiás disponibilizava 50 vagas imediatas e outras 25 para cadastro reserva. A remuneração inicial divulgada era de R$ 28,5 mil.

Após o flagrante, a Fundação Carlos Chagas (FCC), responsável pela organização do certame, confirmou a eliminação do candidato por violação das regras previstas em edital.

Em nota, a banca informou que os protocolos de segurança foram fundamentais para identificar a tentativa de fraude e reforçou o compromisso com a lisura dos concursos públicos.

Casal pagou fiança e foi liberado

O homem e a esposa foram autuados pelo crime de fraude em concurso público. Inicialmente, a Justiça estipulou fiança equivalente a três salários mínimos para o candidato, mas o valor foi reduzido posteriormente para um salário mínimo após análise da condição financeira apresentada.

A mulher também teve fiança fixada em um salário mínimo. Após o pagamento, os dois foram liberados.

A Secretaria da Economia de Goiás afirmou que o episódio foi tratado como um caso isolado e garantiu que a ocorrência não comprometeu a segurança nem a credibilidade do concurso.

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