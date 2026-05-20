Um esquema envolvendo inteligência artificial, celular escondido e troca de mensagens por WhatsApp terminou com a prisão de um candidato durante um concurso público para auditor fiscal da Receita Estadual de Goiás. O caso aconteceu neste domingo (17), em Goiânia, e chamou atenção pela forma como a fraude teria sido planejada.

Segundo informações divulgadas pelo portal Portal 6, o homem, de 28 anos, foi flagrado após fiscais identificarem movimentações suspeitas no banheiro do local de prova. O concurso oferecia salário inicial de R$ 28,5 mil e reuniu mais de 23 mil candidatos.

Celular foi encontrado escondido no banheiro

A suspeita começou durante uma fiscalização realizada com detector de eletrônicos no banheiro masculino. Durante a vistoria, fiscais localizaram um aparelho celular escondido atrás de um vaso sanitário, preso com fita dupla face.