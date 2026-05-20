20 de maio de 2026
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TRÂNSITO EM FOCO

Novos semáforos entram em operação no Terminal São Jorge

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/JP1
Os equipamentos começaram a operar durante a tarde e foram implantados após estudos técnicos realizados pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes.
Os equipamentos começaram a operar durante a tarde e foram implantados após estudos técnicos realizados pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes.

A Prefeitura de Piracicaba colocou em funcionamento, nesta terça-feira (19), novos conjuntos semafóricos instalados na rotatória Romilda Novello Fornazier, nas proximidades do Terminal São Jorge, na região do bairro Nova Suíça. A medida busca reorganizar o trânsito em um dos pontos de maior movimento da cidade e aumentar a segurança de motoristas e pedestres.

Os equipamentos começaram a operar durante a tarde e foram implantados após estudos técnicos realizados pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes. O objetivo é reduzir conflitos no tráfego e diminuir o número de acidentes registrados no trecho.

Cruzamentos receberam nova sinalização

Os novos semáforos foram instalados em quatro acessos da rotatória: rua Maria Isabel da Silva Mattos, rua Conchas, Avenida Dr. Antônio Mendes de Barros Filho e também na ligação com a Rodovia Samuel de Castro Neves (SP-147).

Além da instalação dos conjuntos semafóricos, o entorno recebeu reforço na sinalização horizontal, com pintura de faixas de pedestres e adequações viárias voltadas à segurança no trânsito.

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Motoristas relatam problemas antigos

Moradores da região afirmam que o local apresentava dificuldades principalmente nos horários de pico, quando o fluxo intenso aumentava o risco de colisões e desrespeito à sinalização de parada.

O motorista Mario Wilson de Moraes, que passa diariamente pelo trecho, acredita que a mudança deve melhorar a organização do trânsito e trazer mais segurança para quem utiliza a rotatória.

A cozinheira Ednalva Ferreira Paiva também aprovou a implantação dos equipamentos. Segundo ela, acidentes eram frequentes na região e muitos condutores ignoravam a sinalização existente antes da mudança.

Segurança viária é foco da intervenção

A implantação integra ações da Prefeitura voltadas à melhoria da mobilidade urbana e da segurança viária em pontos considerados críticos da cidade. A expectativa é que o novo sistema contribua para reduzir congestionamentos, organizar a circulação de veículos e oferecer mais proteção aos pedestres.

Com a operação dos novos semáforos, a orientação é para que motoristas redobrem a atenção durante os primeiros dias de adaptação ao novo fluxo de trânsito no entorno do Terminal São Jorge.

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