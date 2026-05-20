A Prefeitura de Piracicaba colocou em funcionamento, nesta terça-feira (19), novos conjuntos semafóricos instalados na rotatória Romilda Novello Fornazier, nas proximidades do Terminal São Jorge, na região do bairro Nova Suíça. A medida busca reorganizar o trânsito em um dos pontos de maior movimento da cidade e aumentar a segurança de motoristas e pedestres.

Os equipamentos começaram a operar durante a tarde e foram implantados após estudos técnicos realizados pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes. O objetivo é reduzir conflitos no tráfego e diminuir o número de acidentes registrados no trecho.

Cruzamentos receberam nova sinalização

Os novos semáforos foram instalados em quatro acessos da rotatória: rua Maria Isabel da Silva Mattos, rua Conchas, Avenida Dr. Antônio Mendes de Barros Filho e também na ligação com a Rodovia Samuel de Castro Neves (SP-147).