O Semae concluiu os serviços de manutenção na ETA Capim Fino, principal estação de tratamento de água de Piracicaba e responsável pelo abastecimento de aproximadamente 80% da população do município. A intervenção teve investimento de R$ 446 mil e faz parte das ações voltadas à modernização do sistema de tratamento de água da cidade.

Os trabalhos ocorreram nos cinco decantadores da estação, estruturas essenciais para o processo de purificação da água. Cada decantador possui quatro tanques floculadores, que passaram por substituição de componentes mecânicos desgastados pelo tempo de uso.

Sistema mais seguro e eficiente

Segundo o Semae, as peças antigas já comprometiam parte da eficiência operacional da ETA Capim Fino e poderiam aumentar os riscos de falhas no abastecimento. Com a conclusão da manutenção, a expectativa é ampliar a segurança do sistema e evitar interrupções inesperadas na produção e distribuição de água.