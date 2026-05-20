20 de maio de 2026
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OBRA CONCLUÍDA

Piracicaba reforça tratamento de água com obra na ETA Capim Fino

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Os trabalhos ocorreram nos cinco decantadores da estação, estruturas essenciais para o processo de purificação da água.
Os trabalhos ocorreram nos cinco decantadores da estação, estruturas essenciais para o processo de purificação da água.

O Semae concluiu os serviços de manutenção na ETA Capim Fino, principal estação de tratamento de água de Piracicaba e responsável pelo abastecimento de aproximadamente 80% da população do município. A intervenção teve investimento de R$ 446 mil e faz parte das ações voltadas à modernização do sistema de tratamento de água da cidade.

Os trabalhos ocorreram nos cinco decantadores da estação, estruturas essenciais para o processo de purificação da água. Cada decantador possui quatro tanques floculadores, que passaram por substituição de componentes mecânicos desgastados pelo tempo de uso.

Sistema mais seguro e eficiente

Segundo o Semae, as peças antigas já comprometiam parte da eficiência operacional da ETA Capim Fino e poderiam aumentar os riscos de falhas no abastecimento. Com a conclusão da manutenção, a expectativa é ampliar a segurança do sistema e evitar interrupções inesperadas na produção e distribuição de água.

A floculação, etapa que recebeu as melhorias, é fundamental no tratamento. É nesse processo que produtos químicos ajudam a reunir impurezas presentes na água, facilitando a remoção dos resíduos antes da distribuição para os bairros atendidos pela estação.

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Impacto direto no abastecimento

Mesmo sendo uma etapa pouco percebida pela população, o funcionamento adequado do sistema interfere diretamente na qualidade da água que chega às residências. De acordo com o Semae, a modernização contribui para aumentar a estabilidade operacional da estação e garantir mais eficiência no tratamento.

O presidente do Semae, Ronald Pereira, destacou que o abastecimento exige investimentos contínuos e acompanhamento permanente da estrutura hídrica do município. Segundo ele, a manutenção integra um conjunto de ações desenvolvidas para assegurar a qualidade dos serviços prestados à população.

Investimentos seguem no sistema hídrico

A ETA Capim Fino é considerada uma das principais estruturas de saneamento de Piracicaba. O complexo atende grande parte da cidade e opera diariamente para manter o fornecimento de água tratada em dezenas de bairros.

A Prefeitura afirma que novos investimentos em manutenção e modernização do sistema de abastecimento seguem previstos, com foco em ampliar a eficiência operacional e reduzir riscos de problemas futuros na distribuição de água.

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