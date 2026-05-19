O mundo pode enfrentar uma nova pandemia em condições ainda piores do que as registradas durante a crise da Covid-19. O alerta foi divulgado pelo Global Preparedness Monitoring Board (GPMB), conselho ligado à Organização Mundial da Saúde e ao Banco Mundial, em relatório publicado nesta segunda-feira (18).
Segundo o documento, apesar dos avanços científicos e tecnológicos conquistados nos últimos anos, os países estão mais vulneráveis a surtos globais por causa da redução de investimentos em saúde pública, do aumento das desigualdades e do enfraquecimento da cooperação internacional.
A avaliação do conselho aponta que uma futura pandemia pode gerar impactos sanitários, sociais e econômicos ainda mais severos do que os provocados pelo coronavírus. Entre os principais motivos está a deterioração da confiança entre governos, populações e instituições globais — fator considerado o mais preocupante pelos especialistas.
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Confiança em queda e menos investimentos
O relatório destaca que o financiamento destinado à preparação para pandemias perdeu força nos últimos anos. De acordo com o conselho, a diminuição da atenção política ao tema contribuiu diretamente para a redução de recursos voltados à prevenção e resposta rápida a doenças infecciosas.
O cenário acontece em meio a decisões recentes dos Estados Unidos envolvendo cortes em programas internacionais de saúde. O governo do presidente Donald Trump redirecionou cerca de US$ 2 bilhões antes destinados à saúde global para custear o encerramento da USAID.
Estudos da Health Security Policy Academy estimam que a redução desses investimentos pode provocar milhares de mortes evitáveis relacionadas à tuberculose e à malária em diferentes países.
Novos surtos aumentam alerta mundial
A divulgação do relatório ocorre em um momento de preocupação crescente com doenças infecciosas em várias partes do mundo. Recentemente, um surto raro de hantavírus registrado em um navio de cruzeiro deixou três mortos e mobilizou ações internacionais de rastreamento de contatos.
Além disso, a Organização Mundial da Saúde classificou como “extraordinária” a emergência causada por um novo surto de Ebola na República Democrática do Congo. Dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos apontam que este já é o 17º episódio da doença registrado no país africano em cinco décadas.
Para tentar evitar um cenário mais crítico no futuro, o GPMB defende a criação de um sistema independente de monitoramento de riscos pandêmicos, políticas que garantam acesso igualitário a vacinas e tratamentos e modelos de financiamento contínuo para emergências sanitárias.