O mundo pode enfrentar uma nova pandemia em condições ainda piores do que as registradas durante a crise da Covid-19. O alerta foi divulgado pelo Global Preparedness Monitoring Board (GPMB), conselho ligado à Organização Mundial da Saúde e ao Banco Mundial, em relatório publicado nesta segunda-feira (18).

Segundo o documento, apesar dos avanços científicos e tecnológicos conquistados nos últimos anos, os países estão mais vulneráveis a surtos globais por causa da redução de investimentos em saúde pública, do aumento das desigualdades e do enfraquecimento da cooperação internacional.

A avaliação do conselho aponta que uma futura pandemia pode gerar impactos sanitários, sociais e econômicos ainda mais severos do que os provocados pelo coronavírus. Entre os principais motivos está a deterioração da confiança entre governos, populações e instituições globais — fator considerado o mais preocupante pelos especialistas.