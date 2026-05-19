O público piracicabano mostrou que a paixão pelo cinema também passa pelos ouvidos. Os ingressos para o “Concerto de Trilhas Sonoras”, da Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP), já estão esgotados. A apresentação acontece neste domingo (24), às 18h, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto, reunindo músicas que marcaram algumas das produções mais famosas da história do cinema.
Mesmo com as entradas disponibilizadas previamente já encerradas, a organização informou que 100 ingressos serão distribuídos gratuitamente na bilheteria do teatro 1 hora antes do espetáculo.
VEJA MAIS:
- Editais de cultura em Piracicaba encerram inscrições hoje
- Álbum da Copa fortalece vínculos e ajuda saúde mental; Veja como
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais not\ícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.\
No repertório, o público poderá reviver emoções de filmes como Piratas do Caribe, Guerra nas Estrelas, Super-Homem, Parque dos Dinossauros, Cinema Paradiso, Perfume de Mulher, Dança com Lobos, Sete Homens e Um Destino e Avatar. A proposta da OEP é transformar o concerto em uma experiência sensorial, capaz de fazer cada espectador “assistir” às cenas novamente apenas pelo som.
Ao JP, o maestro Ivan Bueno explicou que a escolha das músicas foi pensada justamente pelo impacto afetivo que essas trilhas carregam ao longo das gerações. “A escolha do repertório foi gratificante por entender que essas músicas fazem parte da vida de muitas pessoas, principalmente dos amantes do cinema”, afirmou.
Segundo ele, algumas composições se tornaram tão ligadas às cenas dos filmes que ouvir poucos acordes já basta para despertar lembranças e emoções no público. “Queremos que as pessoas saiam encantadas e diferentes da forma como chegaram. A intenção é emocionar e impactar por meio da música”, destacou o maestro.
Para Ivan Bueno, ouvir uma trilha sonora executada ao vivo vai muito além da experiência tradicional do cinema. Isso porque a apresentação permite que o público perceba detalhes da interpretação e da sonoridade que muitas vezes passam despercebidos nas telonas. “O som ao vivo vibra junto com a arquitetura do espaço e literalmente ressoa em cada pessoa. Você percebe o esforço humano por trás de cada nota”, explicou.
O maestro também destacou que cada concerto é único. Diferentemente da trilha gravada em estúdio, uma apresentação ao vivo traz pequenas variações de tempo, dinâmica e interpretação, criando uma conexão especial entre músicos e plateia.
“No concerto, a trilha vira protagonista. Muitas pessoas fecham os olhos e projetam o filme na mente, como se a orquestra estivesse reencenando a história apenas pelo som”, completou.