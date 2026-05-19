Mesmo com as entradas disponibilizadas previamente já encerradas, a organização informou que 100 ingressos serão distribuídos gratuitamente na bilheteria do teatro 1 hora antes do espetáculo.

O público piracicabano mostrou que a paixão pelo cinema também passa pelos ouvidos. Os ingressos para o “Concerto de Trilhas Sonoras”, da Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP), já estão esgotados. A apresentação acontece neste domingo (24), às 18h, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto, reunindo músicas que marcaram algumas das produções mais famosas da história do cinema.

No repertório, o público poderá reviver emoções de filmes como Piratas do Caribe, Guerra nas Estrelas, Super-Homem, Parque dos Dinossauros, Cinema Paradiso, Perfume de Mulher, Dança com Lobos, Sete Homens e Um Destino e Avatar. A proposta da OEP é transformar o concerto em uma experiência sensorial, capaz de fazer cada espectador “assistir” às cenas novamente apenas pelo som.

Ao JP, o maestro Ivan Bueno explicou que a escolha das músicas foi pensada justamente pelo impacto afetivo que essas trilhas carregam ao longo das gerações. “A escolha do repertório foi gratificante por entender que essas músicas fazem parte da vida de muitas pessoas, principalmente dos amantes do cinema”, afirmou.

Segundo ele, algumas composições se tornaram tão ligadas às cenas dos filmes que ouvir poucos acordes já basta para despertar lembranças e emoções no público. “Queremos que as pessoas saiam encantadas e diferentes da forma como chegaram. A intenção é emocionar e impactar por meio da música”, destacou o maestro.