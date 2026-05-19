A prorrogação anunciada pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, deu alguns dias extras para artistas, produtores, coletivos e agentes culturais organizarem propostas e garantirem participação nos chamamentos públicos. Agora, com o encerramento chegando, a expectativa é de aumento na procura de última hora.

Quem ainda pretende tirar projetos culturais do papel em Piracicaba precisa correr contra o relógio. Termina nesta terça-feira (19) o prazo de inscrições para os editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) – Ciclo 2, que vai distribuir R$ 2,44 milhões para iniciativas culturais previstas para 2026.

Os quatro editais contemplam diferentes áreas da cultura e devem impulsionar desde novos talentos até iniciativas já consolidadas na cidade. Ao todo, serão selecionados 68 projetos culturais, incluindo 16 ações voltadas para regiões de maior vulnerabilidade social.

Também estão previstos recursos para quatro projetos continuados de Pontos de Cultura, além do reconhecimento de nove iniciativas culturais já realizadas em Piracicaba. Outros cinco agentes culturais serão premiados pela trajetória e contribuição ao cenário artístico local.

Segundo o secretário municipal de Cultura, Carlos Beltrame, a ampliação do prazo teve como objetivo aumentar o alcance dos investimentos públicos no setor cultural. “Estamos falando de um investimento significativo na cultura do município. Ao estender o prazo, buscamos assegurar que os recursos cheguem a um número ainda maior de iniciativas e territórios”, afirmou.

Como fazer a inscrição nos editais