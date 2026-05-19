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Editais de cultura em Piracicaba encerram inscrições hoje

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Os editais da PNAB em Piracicaba vão distribuir R$ 2,44 milhões para projetos culturais previstos para 2026.
Os editais da PNAB em Piracicaba vão distribuir R$ 2,44 milhões para projetos culturais previstos para 2026.

Quem ainda pretende tirar projetos culturais do papel em Piracicaba precisa correr contra o relógio. Termina nesta terça-feira (19) o prazo de inscrições para os editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) – Ciclo 2, que vai distribuir R$ 2,44 milhões para iniciativas culturais previstas para 2026.

A prorrogação anunciada pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, deu alguns dias extras para artistas, produtores, coletivos e agentes culturais organizarem propostas e garantirem participação nos chamamentos públicos. Agora, com o encerramento chegando, a expectativa é de aumento na procura de última hora.

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Recursos vão financiar dezenas de projetos culturais

Os quatro editais contemplam diferentes áreas da cultura e devem impulsionar desde novos talentos até iniciativas já consolidadas na cidade. Ao todo, serão selecionados 68 projetos culturais, incluindo 16 ações voltadas para regiões de maior vulnerabilidade social.

Também estão previstos recursos para quatro projetos continuados de Pontos de Cultura, além do reconhecimento de nove iniciativas culturais já realizadas em Piracicaba. Outros cinco agentes culturais serão premiados pela trajetória e contribuição ao cenário artístico local.

Segundo o secretário municipal de Cultura, Carlos Beltrame, a ampliação do prazo teve como objetivo aumentar o alcance dos investimentos públicos no setor cultural. “Estamos falando de um investimento significativo na cultura do município. Ao estender o prazo, buscamos assegurar que os recursos cheguem a um número ainda maior de iniciativas e territórios”, afirmou.

Como fazer a inscrição nos editais

As inscrições devem ser feitas pela Plataforma Eletrônica Sem Papel, onde também estão disponíveis os editais completos, critérios de participação e a lista de documentos exigidos.

Criada pela Lei nº 14.399/2022, a Política Nacional Aldir Blanc busca fortalecer a produção cultural em todo o país, incentivando artistas, coletivos e espaços culturais por meio de investimentos públicos.

Com o prazo chegando ao fim nesta terça-feira (19), a orientação para os interessados é evitar deixar a inscrição para os últimos minutos, já que o sistema pode registrar aumento no número de acessos ao longo do dia.

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