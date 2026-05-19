Faltando poucos dias para o encerramento do prazo do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2026, cerca de 42% dos contribuintes de Piracicaba ainda não enviaram a declaração à Receita Federal. Os dados mais recentes, divulgados pelo órgão com base no balanço de 17 de maio, mostram que a cidade ainda tem milhares de documentos pendentes.
A expectativa da Receita é receber 147.532 declarações dentro do prazo em Piracicaba neste ano. Até agora, porém, apenas 85.811 contribuintes acertaram as contas com o Leão, o que representa pouco mais de 58% do total previsto.
O cenário acompanha a tendência nacional. Em todo o Brasil, aproximadamente 25 milhões de declarações já foram entregues, mas a Receita Federal calcula que cerca de 40% dos contribuintes ainda não concluíram o processo. O período de entrega começou em 23 de março e segue até às 23h59 do dia 29 de maio.
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Na região, outras cidades também apresentam grande volume de declarações pendentes. Em Limeira, por exemplo, 53.509 documentos já foram enviados, mas a expectativa da Receita Federal é chegar a 92.044 declarações até o fim do prazo. Americana contabilizou 68.636 entregas até o momento, diante da projeção de 113.682 declarações. Em Santa Bárbara d’Oeste, foram enviadas 31.398 de um total esperado de 52.094. Já em Rio Claro, 40.887 contribuintes entregaram o IR, enquanto a expectativa é de 68.504 declarações.
Capivari soma 10.498 declarações enviadas até agora, de um total previsto de 17.334. Em Tietê, foram registradas 8.344 entregas diante da expectativa de 13.921. Charqueada aparece com 2.548 declarações enviadas de um total estimado em 4.186, enquanto Cordeirópolis contabiliza 4.465 envios frente à projeção de 7.412 declarações.
Rio das Pedras registrou 6.381 declarações entregues de um total esperado de 9.190. São Pedro contabilizou 5.583 envios até agora, enquanto a expectativa é alcançar 9.293 declarações. Em Águas de São Pedro, apenas 1.015 contribuintes enviaram o documento até o momento, diante da projeção de 1.790. Saltinho aparece com 1.877 declarações entregues de um total esperado de 2.787, enquanto Cosmópolis soma 12.633 envios frente à previsão de 18.201 declarações.
Malha fina ainda atinge mais de 1 milhão
Além da corrida contra o prazo, outro dado chama atenção: mais de 1,4 milhão de declarações enviadas neste ano ficaram retidas em malha fiscal. Segundo a Receita Federal, o número corresponde a 5,6% do total já recebido até agora.
O órgão informou que o percentual vem apresentando queda gradual nas últimas semanas, conforme avança o processamento das informações e os contribuintes corrigem inconsistências no sistema.
Entre os erros mais comuns estão divergências nos rendimentos declarados, problemas relacionados a despesas médicas e omissão de informações financeiras.
Últimos dias devem concentrar maior movimento
Tradicionalmente, a reta final do Imposto de Renda concentra um aumento expressivo nos acessos à plataforma da Receita Federal. A expectativa é de maior movimento nos próximos dias, principalmente entre contribuintes que deixaram o envio para a última hora.
Quem não entregar a declaração dentro do prazo estará sujeito ao pagamento de multa e poderá enfrentar restrições relacionadas ao CPF, além de dificuldades em operações bancárias e emissão de documentos.
A recomendação da Receita é revisar atentamente todos os dados antes do envio para evitar pendências e reduzir as chances de cair na malha fina.