Faltando poucos dias para o encerramento do prazo do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2026, cerca de 42% dos contribuintes de Piracicaba ainda não enviaram a declaração à Receita Federal. Os dados mais recentes, divulgados pelo órgão com base no balanço de 17 de maio, mostram que a cidade ainda tem milhares de documentos pendentes.

A expectativa da Receita é receber 147.532 declarações dentro do prazo em Piracicaba neste ano. Até agora, porém, apenas 85.811 contribuintes acertaram as contas com o Leão, o que representa pouco mais de 58% do total previsto.

O cenário acompanha a tendência nacional. Em todo o Brasil, aproximadamente 25 milhões de declarações já foram entregues, mas a Receita Federal calcula que cerca de 40% dos contribuintes ainda não concluíram o processo. O período de entrega começou em 23 de março e segue até às 23h59 do dia 29 de maio.