O Museu Prudente de Moraes, em Piracicaba, apresenta sinais de desgaste estrutural e demanda manutenção em diferentes pontos da área externa. A situação do edifício, que pede socorro em termos de conservação, gerou mobilização do poder público e da sociedade civil pela preservação do patrimônio histórico e cultural do município.

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A equipe de reportagem do JP esteve no Museu na tarde desta terça-feira, (19), e conversou com Ana Torrejais, que é gestora da instituição. Ana informou que a administração do museu e a Secretaria Municipal de Cultura submeteram uma proposta ao edital 11/2025 do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). A candidatura foi aprovada, garantindo uma verba de R$ 1.500.000,00 para a execução de reformas na cobertura e na fachada do imóvel.