O Museu Prudente de Moraes, em Piracicaba, apresenta sinais de desgaste estrutural e demanda manutenção em diferentes pontos da área externa. A situação do edifício, que pede socorro em termos de conservação, gerou mobilização do poder público e da sociedade civil pela preservação do patrimônio histórico e cultural do município.
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A equipe de reportagem do JP esteve no Museu na tarde desta terça-feira, (19), e conversou com Ana Torrejais, que é gestora da instituição. Ana informou que a administração do museu e a Secretaria Municipal de Cultura submeteram uma proposta ao edital 11/2025 do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). A candidatura foi aprovada, garantindo uma verba de R$ 1.500.000,00 para a execução de reformas na cobertura e na fachada do imóvel.
A seleção do museu ocorreu em âmbito nacional, figurando ao lado de instituições como o Museu Nacional, o Museu da República, a Fundação Getúlio Vargas e o Arquivo Nacional. A aprovação foi publicada no Diário Oficial da União.
Especificidades Técnicas e Históricas
A execução da reforma requer o cumprimento de normas técnicas específicas, uma vez que o edifício é a antiga residência do primeiro presidente civil do Brasil e possui tombamentos em diferentes esferas de proteção. Segundo a gestão, essas características impedem intervenções sem o devido rigor técnico e planejamento prévio.
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A liberação do recurso visa reverter danos na cobertura, cujas imagens de desgaste circularam recentemente. A medida atende a uma demanda do executivo municipal e da população local, que solicitavam providências junto aos órgãos públicos para a manutenção da integridade do edifício histórico. "Então, estamos bastante felizes por essa candidatura ter sido aprovada e sim, a comunidade faz sentido essa cobrança junto aos órgãos públicos e nós atentos a essa cobrança agimos também em conformidade" finaliza Ana.