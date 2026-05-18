Sra. Alcina Martins de Lima
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 90 anos, filha dos finados Sr. José Moraes Lima e da Sra. Leonor Martins de Lima. Deixa sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Antonio Francisco de Campos
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 78 anos, filho dos finados Sr. José Cardoso de Campos e da Sra. Conceição Maria Francisca; deixa os filhos: Marcelo Antonio de Campos; Marcos Osni de Campos e Tania Raquel de Campos. Deixa irmãos, sobrinhos, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h30 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Antonio Lucas Jacinto
Faleceu dia 16/05/2026 na cidade de Bauru, aos 75 anos de idade e era viúvo da Sra. Guiomar Borges Jacinto. Era filho do Sr. Antonio Jacinto e da Sra. Maria Dias Dores, falecidos. Deixa os filhos: Robinson Rogério Borges Jacinto, falecido e Evellyn Guiomar Nunes da Silva, casada com Edilson Felipe de Souza. Deixa netos, sobrinhos, familiares e amigos. O seu corpo foi trasladado em auto fúnebre para a cidade de Piracicaba e seu sepultamento ocorreu dia 17/05/2026 às 17h00, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Cicero Rodrigues do Prado
Faleceu dia 16/05/2026, nesta cidade, contava 52 anos, filho dos finados Sr. Osvaldo Rodrigues do Prado e da Sra. Maria Silvestre do Prado. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, sala "Camélia (B)", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas.
Sra. Dalva Chiarinelli Tremocoldi
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 84 anos, filha dos finados Sr. Davi Chiarinelli e da Sra. Maria Travaglini, era viúva do Sr. Antonio Silvio Tremocoldi; deixa os filhos: Rinaldo Luis Tremocoldi, casado com a Sra. Yara Martins Tremocoldi; Regina Celia Tremocoldi Tabai, casada com o Sr. Gilmar Tabai; Silvio Augusto Tremocoldi, casado com a Sra. Flavia Ferreira e Cristiane Maria Tremocoldi, casada com o Sr. Marcos Del Bem. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu anteontem das 09h00 às 15h00 na sala "Rubi" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 15h15 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Francelina Miranda Nascimento
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 84 anos, filha dos finados Sr. João Batista de Miranda e da Sra. Maria Barbosa de Souza, era casada com o Sr. Manoel do Nascimento; deixa os filhos: Maria Arlete Nascimento de Oliveira; Manoel Aparecido Nascimento; Maria Ines das Dores Nascimento; Gislaine Nascimento Perez e Marisete Miranda Nascimento, falecida. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Francisco Oliveira de Assis
Faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 80 anos, filho dos finados Sr. Antenor Alves de Assis e da Sra. Rita Alves de Oliveira; deixa os filhos: Alex Sander Santos de Assis e Renata Santos de Assis Fanelli. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 17h00 às 22h00 no Velório Municipal da cidade de São Pedro/SP, sala "01", sendo transladado o féretro na sequência para o Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Iracildes Rodrigues Mariano
Faleceu dia 16/05/2026, nesta cidade, contava 79 anos, filha dos finados Sr. João Rodrigues da Silva e da Sra. Iolanda Rodrigues da Silva, era viúva do Sr. José Antonio Benedito Mariano; deixa os filhos: Cleber Alexandre Mariano e Leandro Marcel Mariano, casado com a Sra. Marcela Garcia Antunes Mariano. Deixa as netas: Melissa Mariano e Larissa Gabriela Mariano e o irmão Dr. João Donizete Rodrigues da Silva, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas.
Sr. Jafete Marques de Oliveira
Faleceu dia 16/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 87 anos de idade e era viúvo da Sra. Nair Ferreira dos Santos. Era filho da Sra. Jacinta Amaro de Oliveira. Deixa os filhos: Antonio Marques dos Santos, casado com Lucimar Ribeiro Marques; Maria Aparecida Marques, casada com Jose Roberto da Silva; Nestrina Marques de Oliveira, casada com Antonio Carlos; Jose Marques; Sebastião Marques; Lucio Marques; Maria Lucia Marques, casada com Italo. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 17/05/2026 às 16h30, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Joaquim Gil de Toledo
Faleceu dia 17/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 66 anos de idade e era casado com a Sra. Vicentina Zacarias. Era filho do Sr. João Gil de Toledo e da Sra. Maria da Silveira Gil, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 18/05/2026 às 17h00, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. João Alves Dias
Faleceu dia 16/05/2026, nesta cidade, contava 82 anos, filho dos finados Sr. Augusto Alves Dias e da Sra. Josefa Pinto Dias, era viúvo da Sra. Alice Ferreira Dias; deixa a filha: Angela Cristina Alves dos Santos, casada com o Sr. Edson dos Santos. Deixa neto, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas.
Sr. José Wilson Marcelo (Breda)
Faleceu dia 17/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 83 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Adelaide Rosada Marcelo. Era filho do Sr. Alexandre Marcelo e da Sra. Maria Petrini, falecidos. Deixa os filhos: Wilson Fernando Marcelo; Claudio Cesar Marcelo, casado com Luciana Carpim; Alexa Regina Marcelo Sturaro, casada com Nivaldo Sturaro. Deixa 4 netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 17/05/2026 às 16h00, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Jovem: Kamily Mariani Costa
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 32 anos, filha da Sra. Jandira Alves Costa, falecida. Deixa os filhos: Bryan, Brenda e Pietro, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Augusta Marques Pio
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 34 anos, filha dos finados Sr. Edson Maranhão Pio e da Sra. Cleuza Marques Pio, era casada com o Sr. Lee Oswald Lopes da Silva; deixa os filhos: Nauana, Izaque, Aruna e Loah. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria de Souza Oliveira
Faleceu dia 16/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 94 anos de idade e era viúva do Sr. Jeferson de Oliveira. Era filha do Sr. Antonio Marinho de Souza e da Sra. Luiza Nogueira. Deixa os filhos: Ana Maria, Maria Aparecida, Jose Luiz e Maria Luiza. Deixa genro, nora, netos, bisnetos, tataraneto, demais familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 17/05/2026 às 13h00, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria José de Lourdes Santos
Faleceu anteontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 77 anos, filha do Sr. Sebastião Marçal de Assis, falecido, e da Sra. Efigenia de Souza Godinho, era viúva do Sr. Aparecido Fernandes dos Santos; deixa os filhos: Aparecida Angela, José Roberto, Sandra Justina e Simone Marisa. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Municipal de São Pedro, sala "01", para o Cemitério Parque São Pedro, na cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Mario Antonio Fonseca
Faleceu dia 18/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 75 anos de idade e era casado com a Sra. Sandra Renata Luiz Fonseca. Era filho do Sr. José Benedito Fonseca e da Sra. Olga Dias Fonseca, falecidos. Deixa os filhos: Mario, Marcos, Regina e Fabiana. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 16h00, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Takeshi Kubota
Faleceu dia 17/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 91 anos de idade. Era filho do Sr. Kazuo Kubota e da Sra. Yame Kubota, falecidos. Deixa a filha: Claudia Albertina Geia Kubota. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 17/05/2026 às 17h00, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 08, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Ugo Casadei
Faleceu dia 17/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 82 anos de idade e era casado com a Sra. Cecilia Bolani Casadei. Era filho do Sr. Domingos Casadei e da Sra. Maria Ferreira de Freitas, falecidos. Deixa os filhos: Joselito Casadei, casado com Valeria Cristina de Souza Casadei; Maria Roseli Casadei, casada com Nelson Luiz Marques; Reginaldo Aparecido Casadei, casado com Marcia Regina Castelari Casadei e Anna Karolyna Casadei. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 18/05/2026 às 15h00, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 6, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Vera Lucia Gozzetto Ravelli
Faleceu dia 16/05/2026, nesta cidade, contava 70 anos, filha dos finados Sr. Oriente Gozzetto e da Sra. Orlanda Trevisan Gozzetto, era viúva do Sr. Orlando Ravelli; deixa os filhos: Reginaldo Fernando Ravelli, casado com a Sra. Jaqueline Viviane Masson Ravelli; Paulo Angelo Ravelli, casado com a Sra. Luciane Crespio Ravelli e Camila Ravelli Ribeiro, casada com o Sr. Gabriel de Latorre Ribeiro. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas.