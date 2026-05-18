Sra. Alcina Martins de Lima

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 90 anos, filha dos finados Sr. José Moraes Lima e da Sra. Leonor Martins de Lima. Deixa sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Antonio Francisco de Campos

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 78 anos, filho dos finados Sr. José Cardoso de Campos e da Sra. Conceição Maria Francisca; deixa os filhos: Marcelo Antonio de Campos; Marcos Osni de Campos e Tania Raquel de Campos. Deixa irmãos, sobrinhos, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h30 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Antonio Lucas Jacinto

Faleceu dia 16/05/2026 na cidade de Bauru, aos 75 anos de idade e era viúvo da Sra. Guiomar Borges Jacinto. Era filho do Sr. Antonio Jacinto e da Sra. Maria Dias Dores, falecidos. Deixa os filhos: Robinson Rogério Borges Jacinto, falecido e Evellyn Guiomar Nunes da Silva, casada com Edilson Felipe de Souza. Deixa netos, sobrinhos, familiares e amigos. O seu corpo foi trasladado em auto fúnebre para a cidade de Piracicaba e seu sepultamento ocorreu dia 17/05/2026 às 17h00, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.