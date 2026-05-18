19 de maio de 2026
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VIOLÊNCIA INFANTIL

Piracicaba soma mais de 2,5 mil violações contra menores em 2026

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Especialistas alertam que muitos casos de violência contra menores acontecem de forma silenciosa dentro do ambiente familiar.
Especialistas alertam que muitos casos de violência contra menores acontecem de forma silenciosa dentro do ambiente familiar.

A violência contra crianças e adolescentes segue deixando marcas preocupantes em Piracicaba. Entre 1º de janeiro e 17 de maio de 2026, o município registrou 2.538 violações de direitos envolvendo esse público, segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. O levantamento também contabilizou 394 denúncias e 240 protocolos de atendimento no período.

Os números reforçam o alerta durante o Maio Laranja, campanha nacional de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual infantil, e revelam um cenário de agressões que, em muitos casos, acontecem de forma silenciosa dentro do próprio círculo de convivência das vítimas.

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As ocorrências registradas envolvem diferentes formas de violência, como abuso sexual, agressões físicas, violência psicológica e negligência. Os dados mostram ainda que um mesmo caso pode reunir múltiplas violações de direitos, o que explica a diferença entre o número de denúncias e o total de registros de violência identificados.

Especialistas da área de proteção à infância avaliam que os números reforçam a necessidade de ampliar campanhas de conscientização e estimular denúncias. Segundo eles, a violência contra crianças e adolescentes muitas vezes acontece de forma silenciosa, dentro do ambiente familiar ou entre pessoas próximas, o que torna a participação da sociedade essencial para identificar sinais e interromper ciclos de abuso.

Como denunciar casos de abuso infantil

Casos suspeitos ou confirmados de violência podem ser denunciados por diferentes canais. O Disque 100 funciona gratuitamente, 24 horas por dia, com possibilidade de denúncia anônima. O Conselho Tutelar também pode ser acionado para acolhimento e acompanhamento das ocorrências.

Em situações emergenciais, a recomendação é procurar a Polícia Militar pelo telefone 190 ou registrar o caso junto à Polícia Civil. Delegacias especializadas na proteção da criança e do adolescente também atuam no atendimento e investigação das denúncias.

A campanha Maio Laranja busca justamente ampliar o debate sobre o tema e incentivar a população a reconhecer sinais de violência, rompendo ciclos de abuso que ainda permanecem invisíveis em muitos lares.

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