O Shopping Piracicaba entrou no clima da Copa do Mundo da FIFA 2026 e iniciou uma ação voltada aos fãs de futebol e colecionadores de figurinhas. Em parceria com a Visa e o Banco do Brasil, o centro de compras recebe um espaço destinado à troca de figurinhas do álbum oficial do torneio.
A iniciativa faz parte da campanha “Torcida BB Colecione” e transforma o shopping em um ponto de encontro para torcedores, famílias e admiradores do esporte. O espaço foi criado para incentivar a interação entre o público durante o período que antecede a competição mundial.
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Segundo a gerente de marketing do Shopping Piracicaba, Bruna Evangelista, a proposta é oferecer uma experiência ligada ao futebol e à convivência entre diferentes gerações.
“A Copa do Mundo desperta emoção, memória afetiva e une pessoas de diferentes gerações. Trazer esse espaço de troca de figurinhas para o Shopping Piracicaba é uma forma de proporcionar experiências leves e divertidas”, afirmou.
Além da troca de figurinhas, a ação também busca reforçar o papel do shopping como espaço de convivência e lazer para o público. A expectativa é reunir visitantes interessados em completar o álbum da Copa e acompanhar a aproximação do torneio, que começa em 11 de junho de 2026.
O espaço deve receber encontros entre colecionadores ao longo das próximas semanas, acompanhando o aumento da procura pelos álbuns e figurinhas da competição internacional.