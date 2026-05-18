O Shopping Piracicaba entrou no clima da Copa do Mundo da FIFA 2026 e iniciou uma ação voltada aos fãs de futebol e colecionadores de figurinhas. Em parceria com a Visa e o Banco do Brasil, o centro de compras recebe um espaço destinado à troca de figurinhas do álbum oficial do torneio.

A iniciativa faz parte da campanha “Torcida BB Colecione” e transforma o shopping em um ponto de encontro para torcedores, famílias e admiradores do esporte. O espaço foi criado para incentivar a interação entre o público durante o período que antecede a competição mundial.

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