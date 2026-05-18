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EM CLIMA DE COPA

Shopping Piracicaba cria espaço para troca de figurinhas da copa

Por Redação | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Em parceria com a Visa e o Banco do Brasil, o centro de compras recebe um espaço destinado à troca de figurinhas do álbum oficial do torneio
Em parceria com a Visa e o Banco do Brasil, o centro de compras recebe um espaço destinado à troca de figurinhas do álbum oficial do torneio

O Shopping Piracicaba entrou no clima da Copa do Mundo da FIFA 2026 e iniciou uma ação voltada aos fãs de futebol e colecionadores de figurinhas. Em parceria com a Visa e o Banco do Brasil, o centro de compras recebe um espaço destinado à troca de figurinhas do álbum oficial do torneio.

A iniciativa faz parte da campanha “Torcida BB Colecione” e transforma o shopping em um ponto de encontro para torcedores, famílias e admiradores do esporte. O espaço foi criado para incentivar a interação entre o público durante o período que antecede a competição mundial.

Saiba mais:

Segundo a gerente de marketing do Shopping Piracicaba, Bruna Evangelista, a proposta é oferecer uma experiência ligada ao futebol e à convivência entre diferentes gerações.

“A Copa do Mundo desperta emoção, memória afetiva e une pessoas de diferentes gerações. Trazer esse espaço de troca de figurinhas para o Shopping Piracicaba é uma forma de proporcionar experiências leves e divertidas”, afirmou.

Além da troca de figurinhas, a ação também busca reforçar o papel do shopping como espaço de convivência e lazer para o público. A expectativa é reunir visitantes interessados em completar o álbum da Copa e acompanhar a aproximação do torneio, que começa em 11 de junho de 2026.

O espaço deve receber encontros entre colecionadores ao longo das próximas semanas, acompanhando o aumento da procura pelos álbuns e figurinhas da competição internacional.

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