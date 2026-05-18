Dois laboratórios farmacêuticos iniciaram o recolhimento voluntário de lotes de medicamentos usados no tratamento de colesterol e inflamações. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 18.
Os produtos envolvidos são os medicamentos atorvastatina cálcica e rosuvastatina cálcica, fabricados pela Cimed, além do fosfato dissódico de dexametasona, produzido pela Hypofarma - Instituto de Hypodermia e Farmácia LTDA.
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No caso da atorvastatina cálcica de 40 mg, com embalagem contendo 30 comprimidos, e da rosuvastatina cálcica de 20 mg, também com 30 comprimidos, o recolhimento envolve o lote 2424299. Segundo a publicação, a medida foi adotada após suspeita de troca de embalagens entre os dois medicamentos.
Já o fosfato dissódico de dexametasona 4 mg/ml, solução injetável em caixa com 50 unidades, teve o lote 25091566 recolhido após registro de turvação da solução quando o medicamento é diluído em associação com determinados fármacos.
Além do recolhimento, os lotes citados tiveram a comercialização, distribuição e uso suspensos até a conclusão das análises.
A atorvastatina cálcica e a rosuvastatina cálcica pertencem à classe das estatinas e são indicadas para reduzir níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue. Os medicamentos atuam no fígado, reduzindo a produção de colesterol e auxiliando na prevenção de doenças cardiovasculares.
O fosfato dissódico de dexametasona é um corticoide utilizado em tratamentos contra inflamações, reações alérgicas, doenças autoimunes e outras condições clínicas que exigem ação anti-inflamatória. O medicamento também é aplicado em tratamentos hospitalares por meio de solução injetável.