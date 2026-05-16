Piracicaba entra no clima do Dia Internacional dos Museus, celebrado em 18 de maio, com uma programação especial que transforma museus e espaços culturais em pontos de encontro entre arte, memória e comunidade. A partir de segunda-feira (18), a cidade participa da 24ª Semana Nacional de Museus, iniciativa promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) em todo o país.

Um dos destaques da programação deste ano é o Fórum Permanente de Cultura e Patrimônio, realizado entre os dias 18 e 20 de maio em Piracicaba. O evento reúne especialistas, pesquisadores, representantes de instituições culturais e profissionais ligados à preservação histórica em debates sobre patrimônio arquitetônico, memória republicana, cultura popular, museus universitários, incentivo à cultura e participação comunitária, ampliando as discussões sobre o papel dos museus e da memória coletiva na sociedade contemporânea.

Neste ano, o tema da campanha é “Museus: unindo um mundo dividido”, destacando o papel dessas instituições como espaços de diálogo, inclusão e valorização das diferentes narrativas sociais e culturais. Em Piracicaba, a agenda reúne exposições, visitas mediadas, rodas de conversa, palestras e atividades gratuitas para públicos de todas as idades.