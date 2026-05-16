Piracicaba entra no clima do Dia Internacional dos Museus, celebrado em 18 de maio, com uma programação especial que transforma museus e espaços culturais em pontos de encontro entre arte, memória e comunidade. A partir de segunda-feira (18), a cidade participa da 24ª Semana Nacional de Museus, iniciativa promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) em todo o país.
Um dos destaques da programação deste ano é o Fórum Permanente de Cultura e Patrimônio, realizado entre os dias 18 e 20 de maio em Piracicaba. O evento reúne especialistas, pesquisadores, representantes de instituições culturais e profissionais ligados à preservação histórica em debates sobre patrimônio arquitetônico, memória republicana, cultura popular, museus universitários, incentivo à cultura e participação comunitária, ampliando as discussões sobre o papel dos museus e da memória coletiva na sociedade contemporânea.
Neste ano, o tema da campanha é “Museus: unindo um mundo dividido”, destacando o papel dessas instituições como espaços de diálogo, inclusão e valorização das diferentes narrativas sociais e culturais. Em Piracicaba, a agenda reúne exposições, visitas mediadas, rodas de conversa, palestras e atividades gratuitas para públicos de todas as idades.
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Programação
Pinacoteca Municipal de Piracicaba (Armazém 14A - Engenho Central - Av. Maurice Allain, 454 - Vila Rezende)
- Visitação ao IX Salão de Aquarelas de Piracicaba e Exposição “Arte em Papel”. De 18/05 a 24/05, das 09h às 17h. Entrada gratuita. Classificação indicativa: livre. A programação reúne artistas contemporâneos e destaca diferentes linguagens das artes visuais, com foco na aquarela e nos suportes gráficos, incentivando o acesso à cultura e à produção artística local.
- Visita Mediada ao IX Salão de Aquarelas de Piracicaba e à Exposição “Arte em Papel”. De 18/05 a 24/05, das 10h às 11h30. Entrada gratuita. Classificação indicativa: livre. A atividade promove um percurso guiado pelas salas expositivas e pelo acervo da Pinacoteca, abordando aspectos históricos, técnicos e conceituais das obras, além da formação do patrimônio artístico municipal.
- Diálogos em Travessia. De 18/05 a 24/05, das 10h às 11h30. Entrada gratuita. Classificação indicativa: livre. A ação educativa propõe rodas de conversa mediadas a partir das exposições em cartaz, reunindo idosos, pessoas surdas e participantes de medidas socioeducativas para troca de experiências, leitura de imagens e construção coletiva de significados relacionados ao tema “Museus unindo um mundo dividido”.
- Exposição “Almeida Júnior” — Associação dos Artistas Plásticos de Piracicaba (APAP). De 23/05 a 12/07, das 10h às 17h. Entrada gratuita. Classificação indicativa: livre. A mostra reúne trabalhos de artistas associados da APAP, evidenciando a diversidade de linguagens, técnicas e poéticas da produção contemporânea, reforçando o compromisso da Pinacoteca com a difusão artística e o acesso à arte.
Museu Luiz de Queiroz / ESALQ-USP (Avenida Pádua Dias, 11 - São Dimas)
- Visita monitorada no Acervo do Museu e na exposição “Do Passado ao Presente, rumo ao Futuro”. De 18/05 a 31/05, das 08h às 14h. Entrada gratuita. Classificação indicativa: livre. A atividade oferece ao público a oportunidade de conhecer a história da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ) e de seu fundador, Luiz Vicente de Souza Queiroz, por meio do acervo histórico do museu e de visitas mediadas à exposição temática.
- Exposição “Do Passado ao Presente, rumo ao Futuro”. De 18/05 a 31/05, das 08h às 14h. Entrada gratuita. Classificação indicativa: livre. A mostra apresenta fotografias históricas da ESALQ, registradas na década de 1930, comparadas com imagens atuais feitas no mesmo ângulo, além da exibição de pequenos filmes sobre a transformação da agricultura tradicional em agricultura de precisão.
- Domingo Cultural. 31/05, das 08h às 14h. Entrada gratuita. Classificação indicativa: livre. Realizado pelo Serviço de Cultura e Extensão Universitária da ESALQ em parceria com o Museu Luiz de Queiroz, o evento reúne aula aberta de ioga, apresentação musical com voz e violão, brinquedos infláveis, cama elástica, pipoca e algodão doce para crianças, além de visitação ao acervo do museu, ao jardim de rosas e à fonte histórica do espaço.
Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes (Rua Santo Antônio, 641 - Centro)
- Visitação à exposição permanente. De 19/05 a 23/05. Terça a sexta-feira, das 09h às 16h; sábados e feriados, das 10h às 14h. Entrada gratuita. Classificação indicativa: livre. Formato da atividade: presencial, no mesmo endereço da instituição. A exposição permanente aborda a história da cidade de Piracicaba e a trajetória de Prudente de Moraes, primeiro presidente civil do Brasil, por meio de documentos, objetos históricos e conteúdos relacionados à memória política e cultural do município.
- Visita mediada para a comunidade surda. 23/05, das 10h às 11h. Entrada gratuita. Classificação indicativa: livre. Formato da atividade: presencial, no mesmo endereço da instituição. A atividade será realizada em parceria com a Assupira (Associação de Surdos de Piracicaba), promovendo acessibilidade cultural e mediação inclusiva ao público surdo.
Museu Histórico da Faculdade de Odontologia de Piracicaba (Rua Dom Pedro II, 627 - Centro)
- Exposições de Longa Duração do Museu Histórico da Faculdade de Odontologia de Piracicaba. De 18/05 a 22/05, das 09h às 16h. Entrada gratuita. Classificação indicativa: livre. O museu reúne três exposições de longa duração que abordam a história do sorriso e da odontologia, a trajetória da Faculdade de Odontologia de Piracicaba e a história do prédio que abriga o espaço. As visitações acontecem de segunda a sexta-feira. Para visitas mediadas e grupos, o contato deve ser feito pelo e-mail cmo@unicamp.br.
Herbário ESA – ESALQ/USP (Avenida Pádua Dias, 11 - São Dimas)
- Caminhos do Peabiru: plantas que conectam a América do Sul. 21/05, das 12h às 17h. Entrada gratuita. Classificação indicativa: livre. Ingressos reservados pelo site oficial. A visita guiada ao acervo do Herbário ESA propõe uma imersão em espécies vegetais ligadas aos “Caminhos do Peabiru”, rota histórica de intercâmbio cultural na América do Sul. Com sessões de aproximadamente 45 minutos, a atividade apresenta os países conectados pelos caminhos históricos, além de mostrar como a flora atua como elemento de integração entre territórios sul-americanos. O público também poderá conhecer a rotina de um herbário e sua importância científica para o estudo e conservação da biodiversidade vegetal.
SESC Piracicaba (Rua Ipiranga, 155 - Centro) e Associação de Engenheiros e Arquitetos de Piracicaba (Rua Ipiranga, 166 - Centro)
- Fórum Permanente de Cultura e Patrimônio. De 18/05 a 20/05, das 08h às 18h. Entrada gratuita. Classificação indicativa: não recomendado para menores de 12 anos. A primeira edição do Fórum Permanente de Cultura e Patrimônio propõe um espaço de encontro, diálogo e articulação comunitária voltado à preservação, valorização e ativação do patrimônio cultural piracicabano. No dia 18 de maio, a programação será realizada na Associação de Engenheiros e Arquitetos de Piracicaba. Já nos dias 19 e 20, as atividades acontecem no SESC Piracicaba. A programação reúne debates sobre patrimônio reconhecido pela UNESCO, ICOM e IPHAN, além de discussões sobre educação patrimonial, cidadania e participação social. A iniciativa é realizada pelo Laboratório de Inovação Urbana e Ciência Cidadã e pelo SESC Piracicaba, em parceria com instituições e entidades ligadas à arquitetura, urbanismo e patrimônio cultural.
- Palestra “Museus Universitários, Patrimônio e Memória”. 19/05, das 16h às 17h30. Entrada gratuita. Classificação indicativa: livre. A atividade integra o Fórum Permanente de Cultura e Patrimônio e propõe uma reflexão sobre a importância dos museus universitários na preservação da memória, do patrimônio histórico e da produção de conhecimento.
Programação completa do Fórum Permanente de Cultura e Patrimônio
18 de maio
- 09h30 — Programa de Educação Patrimonial. Com Ana Torrejais (Museu Prudente de Moraes), Carolina Mello (Instituto Painguás) e Pedro Chamochumbi (Parque Tecnológico de Piracicaba).
- 10h30 — Inventário Participativo do Patrimônio Cultural Piracicabano. Com Ana Torrejais (Museu Prudente de Moraes), Carolina Mello (Instituto Painguás) e Pedro Chamochumbi (Parque Tecnológico de Piracicaba).
- 14h00 — Patrimônio Arquitetônico e Importância do Tombamento. Com Dulcinei Cipriano (IPHAN São Paulo) e Maurício Beraldo (Museu Prudente de Moraes). Mediação de Maíra de Camargo Barros (CAU São Paulo) e Mariana Rolim (CONDEPHAAT).
- 15h30 — Patrimônio Republicano e Memória Presidencial Com Jackson de Brito Raymundo (Comissão Memória Presidentes da República) e Renato de Mattos (Rede Arquivos Políticos e Pessoas Públicas). Mediação de Francisco de Andrade (Museu Republicano de Itu).
19 de maio
- 09h00 — Paisagem Cultural e Itinerários Patrimoniais. Com Marcelo Guidotti (Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba) e Júlia Madeira (Projeto Rotas Afro).
Mediação de Márcio Hoffmann (arquiteto especialista em bioarquitetura).
- 10h30 — Patrimônio Antropológico e Cultura Caipiracibana. Com Antonio Filogênio Júnior (especialista em educação e cultura popular, caipira e afro-brasileira) e Priscila Ferreira (autora do livro Jogos e Brincadeiras Trentino-Tirolesas).
- 14h00 — Patrimônio Cultural e Desenvolvimento Sustentável. Com Girlei Cunha (Projeto Corredor Caipira) e Fábio Lazzerini (Projeto Geoparque Corumbataí).
Mediação de Ary Rando (professor universitário e engenheiro ambiental).
- 16h00 — Museus Universitários e Patrimônio Técnico-Científico. Com Ana Cláudia Berto (Museu de Odontologia Unicamp), Edno Dario (Museu Luiz de Queiroz USP/Esalq) e Paulo Netto (Plataforma Luiz de Queiroz USP/Esalq).
20 de maio
- 09h00 — Leis de Incentivo à Cultura e Patrimônio Museológico. Com Mariana Rolim (Direção de Preservação do Patrimônio Cultural de São Paulo) e Renata Araújo (Coordenação de Museus da Secretaria de Cultura de São Paulo).
- 10h30 — Estudo de Caso: Museu Paulista. Com Paulo Marins, professor universitário e diretor do Museu Paulista.
- 14h00 — Legados Comunitários: Museu Comunitário de Santana. Com Natalia Puke (especialista em educação, desenvolvimento comunitário e formação de adultos) e Letícia Correa (especialista em arqueologia pré-colonial e análise de materiais líticos).
- 16h00 — Legados Comunitários: Sociedade Italiana de Piracicaba. Com Juliano Dorizotto (presidente da Sociedade Italiana de Piracicaba) e Juliana Binotti (arquiteta especialista em conservação e restauro de patrimônio arquitetônico).