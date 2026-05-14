Alcideneu Alexandre

Faleceu anteontem, na cidade de Araras/SP, contava 68 anos, filho dos finados Sr. José Benedito Alexandre e da Sra. Almerinda Roda, era casado com a Sra. Aparecida Donisete Neves Alexandre; deixa os filhos: Renata Aparecida Alexandre, casada com o Sr. Emerson Luis de Oliveira, e Renato Alcidinei Alexandre. Deixa o neto Gabriel, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala “01” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Aparecida de Fátima Pereira S. Bagatello

Faleceu anteontem, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 64 anos, filha dos finados Sr. Adalberto Suzart dos Santos e da Sra. Maria Pereira dos Santos, era casada com o Sr. Paulo Edson Bagatello; deixa as filhas: Ana Paula dos Santos Bagatello, solteira; Ana Lucia Bagatello Zambretti, casada com o Sr. Bruno Cesar Zambretti; e Debora Cristina Bagatello Miccoli, casada com o Sr. Luis Fernando Miccoli. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Parque da Paz da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Edivan Teixeira da Silva

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 69 anos, filho dos finados Sr. João Teixeira da Silva e da Sra. Deolinda Alvarenga Teixeira, era casado com Paulo Adriano da Silva. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 09h00 às 13h45 na sala “Diamante” do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 14h00 para a realização do Momento de Memórias no “Salão Nobre” do mesmo local. Procedimentos de cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.