Alcideneu Alexandre
Faleceu anteontem, na cidade de Araras/SP, contava 68 anos, filho dos finados Sr. José Benedito Alexandre e da Sra. Almerinda Roda, era casado com a Sra. Aparecida Donisete Neves Alexandre; deixa os filhos: Renata Aparecida Alexandre, casada com o Sr. Emerson Luis de Oliveira, e Renato Alcidinei Alexandre. Deixa o neto Gabriel, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala “01” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Aparecida de Fátima Pereira S. Bagatello
Faleceu anteontem, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 64 anos, filha dos finados Sr. Adalberto Suzart dos Santos e da Sra. Maria Pereira dos Santos, era casada com o Sr. Paulo Edson Bagatello; deixa as filhas: Ana Paula dos Santos Bagatello, solteira; Ana Lucia Bagatello Zambretti, casada com o Sr. Bruno Cesar Zambretti; e Debora Cristina Bagatello Miccoli, casada com o Sr. Luis Fernando Miccoli. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Parque da Paz da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Edivan Teixeira da Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 69 anos, filho dos finados Sr. João Teixeira da Silva e da Sra. Deolinda Alvarenga Teixeira, era casado com Paulo Adriano da Silva. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 09h00 às 13h45 na sala “Diamante” do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 14h00 para a realização do Momento de Memórias no “Salão Nobre” do mesmo local. Procedimentos de cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Fernando Tartaglia Bego
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 46 anos, filho do Sr. Antonio Jose Bego, falecido, e da Sra. Valderez Cecilia Tartaglia Bego, era casado com a Sra. Rosangela Henrique dos Santos Bego; deixa os filhos: Victor Franco Bego, Beatriz e Fernanda Tartaglia Bego. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 11h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
João Dona Casaque
Faleceu ontem, na cidade de Charqueada/SP, contava 83 anos, filho dos finados Sr. Domingos Casaque e da Sra. Adelia Dona Casaque, era viúvo da Sra. Geni da Silva Casaque; deixa os filhos: Oldair da Silva Casaque, Edna Casaque Bonganhi e Edmara Casaque Piazza. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Municipal de Charqueada/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Jose Andre Barbosa Tano
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 84 anos, filho dos finados Sr. Narciso Antonio Tano e da Sra. Benedita Barbosa Galvão; deixa os filhos: Simone Aparecida Tano Luciano, casada com o Sr. Leandro Jacinto Luciano; Vanessa Donizete Tano dos Santos, casada com o Sr. Antonio Vieira dos Santos; e Andre Luis Bagatin Tano, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala “07”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas.
Jose Francisco Esteves
Faleceu dia 14/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 77 anos de idade, e era casado com a Sra. Neide Tullio Esteves. Era filho do Sr. Francisco Esteves e da Sra. Antonia Alcaire Esteves, falecidos. Deixa os filhos: Fabio Eduardo Esteves, casado com Andreia Cristina Ribeiro Esteves, e Francine Helena Esteves Avanzzi, casada com Ednei Marcelo Avanzzi. Deixa o neto Vinicius, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 16h00, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Mauricio Rogerio Angelelli
Faleceu dia 14/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 55 anos de idade, e era filho do Sr. Antonio Francisco Angelelli, falecido, e da Sra. Luiza Cecilia Piveta Angelelli. Deixa os filhos: Laura Togni Angelelli e Lorenzo Togni Angelelli. Deixa irmãos, sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 14/05/2026 às 17h00, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 05, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Nair Josefina de Oliveira Cazeri
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 81 anos, filha dos finados Sr. João Batista de Oliveira e da Sra. Anna Maria Zem de Oliveira, era viúva do Sr. Nelson Tadeu Cazeri; deixa os filhos: Silvana Aparecida Cazeri Azzolini, viúva do Sr. Itacir José Azzolini; Aparecido Joel Cazeri, casado com a Sra. Lucilene Mazzero Cazeri; Solange Cazeri; Silvia Cazeri Sampaio, casada com o Sr. Jorge Alves Sampaio; e Josiane Cazeri Billato, casada com o Sr. Paulo Billato. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 da sala “02” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Valdete Sgorlon
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 71 anos, filha dos finados Sr. Jose Sgorlon e da Sra. Abigail Gomes Sgorlon; deixa os filhos: Leandro Quilles, casado com a Sra. Darci Eloi da Silva Quilles, e Liris Sgorlon. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da Igreja Metodista da Paulista, situada à Rua Benjamin Constant, nº 2.954, Bairro Paulista, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Vera Lucia Cardoso Souza
Faleceu dia 14/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 61 anos de idade, e era casada com o Sr. José Carlos Sergio Souza. Era filha do Sr. José Cardoso da Silva e da Sra. Maria Anunciada Cardoso da Silva, falecidos. Deixa os filhos: William da Silva Souza e Marcela da Silva Souza. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 16h30, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.