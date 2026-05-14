O fim da chamada “taxa das blusinhas” começou a impactar diretamente o custo de compras internacionais de baixo valor no Brasil. A retirada do imposto de importação de 20% para encomendas de até US$ 50 promete aliviar o bolso dos consumidores que utilizam plataformas estrangeiras.

A medida passou a valer nesta semana, por meio de Medida Provisória, e se aplica a pedidos feitos dentro do programa Remessa Conforme, da Receita Federal. A expectativa é que sites populares de e-commerce internacional já reflitam a redução nos preços finais.

Calculadora de Importação

Valor da compra em R$ Estado