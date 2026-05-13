Sra. Benedita Célia Cotrim Passarini

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 72 anos, filha dos finados Sr. José de Almeida Cotrim e da Sra. Helena Geraldo, era casada com o Sr. Jaime Rissi Passarini; deixa os filhos: Jaime Rissi Passarini Junior; Gustavo Cotrim Passarini e Guilherme Cotrim Passarini, casado com Karen Fernanda Baldini Passarini. Deixa os netos: Livia, Rebeca, Sofia e Liz, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "Camélia (B)", do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Francisco Moises Servija

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 68 anos, filho dos finados Sr. José Miguel Servija e da Sra. Antonia Soares Servija, era casado com a Sra. Isabel Leni Galler Servija; deixa os filhos: Diego Galler Servija, casado com a Sra. Miriam Pereira Pacheco Servija; Thiago Galler Servija, casado com a Sra. Tatiane Hellen Holanda Galler Servija e Luís Miguel Galler Servija, casado com a Sra. Jussara Pereira Servija. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Maria Lindalva de Oliveira

Faleceu anteontem, na cidade Itapetininga/SP, contava 73 anos, filha dos finados Sr. José Galdino de Oliveira e da Sra. Josefa Rocha; deixa os filhos: Elis Fernanda Teixeira e Luis Gustavo Teixeira. Deixa os netos: João Victor Dela Torre e Emilly Luiza Chaves Teixeira, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 da sala "Standard" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.