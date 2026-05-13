Sra. Benedita Célia Cotrim Passarini
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 72 anos, filha dos finados Sr. José de Almeida Cotrim e da Sra. Helena Geraldo, era casada com o Sr. Jaime Rissi Passarini; deixa os filhos: Jaime Rissi Passarini Junior; Gustavo Cotrim Passarini e Guilherme Cotrim Passarini, casado com Karen Fernanda Baldini Passarini. Deixa os netos: Livia, Rebeca, Sofia e Liz, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "Camélia (B)", do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Francisco Moises Servija
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 68 anos, filho dos finados Sr. José Miguel Servija e da Sra. Antonia Soares Servija, era casado com a Sra. Isabel Leni Galler Servija; deixa os filhos: Diego Galler Servija, casado com a Sra. Miriam Pereira Pacheco Servija; Thiago Galler Servija, casado com a Sra. Tatiane Hellen Holanda Galler Servija e Luís Miguel Galler Servija, casado com a Sra. Jussara Pereira Servija. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Lindalva de Oliveira
Faleceu anteontem, na cidade Itapetininga/SP, contava 73 anos, filha dos finados Sr. José Galdino de Oliveira e da Sra. Josefa Rocha; deixa os filhos: Elis Fernanda Teixeira e Luis Gustavo Teixeira. Deixa os netos: João Victor Dela Torre e Emilly Luiza Chaves Teixeira, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 da sala "Standard" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Sebastião Jorge de Jesus
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 84 anos, filho dos finados Sr. Francisco Jorge de Jesus e da Sra. Lazara Vieira Jorge, era viúvo da Sra. Aparecida Rizzo de Jesus; deixa os filhos: Sandra Mara Jorge Rodrigues, casada com o Sr. Luis Rodrigues e Marcos Jorge de Jesus, casado com a Sra. Maria José Toledo Jorge. Deixa os netos: Vinicius, Matheus e Murilo, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Valdir Tuono
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 64 anos, filho dos finados Sr. Jose Tuono e da Sra. Marina Scarpelin Tuono, era casado com a Sra. Maria da Silva Tuono; deixa os filhos: Josiane Cristina Tuono; Jessica Aparecida Tuono de Moura, casada com o Sr. Fabio Fernandes de Moura Tuono e Jose Luis Tuono. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais