Sr. Adilson de Oliveira

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 53 anos, filho do Sr. Adelino de Oliveira, falecido e da Sra. Nezia Palhano de Oliveira, era casado com a Sra. Maria Aparecida Rosa de Oliveira. Deixa filhos, netos, demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Antonio Cassiano

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 88 anos, filho dos finados Sr. Heitor Cassiano e da Sra. Idalina Antonio, era casado com a Sra. Antonia Luiza da Silva Cassiano; deixa os filhos: Derli da Silva Cassiano; Ibraim da Silva Cassiano; Eliana Cassiano Lima; Cleonice da Silva Cassiano; Vanderlei da Silva Cassiano; Kleber da Silva Cassiano; Alexandre da Silva Cassiano; Cesar da Silva Cassiano; Renato da Silva Cassiano, falecido e Ronaldo da Silva Cassiano, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Catia Cilene de Arruda

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 45 anos. filha do Sr. Valdir Checa de Arruda e da Sra. Rosa Calone de Arruda. Deixa os filhos: Wellington Gabriel Dias e Sophia Dias; demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras, para o Cemitério Municipal da Cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.