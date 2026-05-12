Neste ano, o espaço da montadora terá como tema a Copa do Mundo FIFA 2026, competição patrocinada globalmente pela Hyundai e que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá a partir de junho de 2026.

A Hyundai Motor Brasil participa da 41ª edição da Festa das Nações de Piracicaba como apoiadora na categoria Ouro. As atividades do chamado “Pavilhão Hyundai” começam nesta quarta-feira (13) e seguem até domingo (17), no Engenho Central.

“A Festa das Nações de Piracicaba cresce em importância a cada edição, e para a Hyundai é uma grande satisfação trazer novidades em cada edição. Estamos em ano de Copa, e a paixão dos brasileiros pelo futebol não poderia ser deixada de lado, assim como a ligação da Hyundai com o esporte. Todos que visitarem nosso espaço poderão conferir diversas atividades para a família, principalmente para as crianças, além de curiosidades sobre a Copa do Mundo, brindes e, claro, os veículos da marca que fazem sucesso nas ruas brasileiras. Serão cinco dias de muita diversão para a comunidade”, comenta Maurício Jordão ao Jornal de Piracicaba, gerente sênior de Relações Públicas e Imprensa da Hyundai Motor Brasil.

Segundo a empresa, o público encontrará atrações interativas relacionadas ao futebol, além de atividades voltadas para crianças e famílias. Entre as ações previstas estão brincadeiras como “Chute a Gol”, “Desafio de Embaixadinhas”, jogos digitais e pinturas faciais.