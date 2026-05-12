A Hyundai Motor Brasil participa da 41ª edição da Festa das Nações de Piracicaba como apoiadora na categoria Ouro. As atividades do chamado “Pavilhão Hyundai” começam nesta quarta-feira (13) e seguem até domingo (17), no Engenho Central.
Neste ano, o espaço da montadora terá como tema a Copa do Mundo FIFA 2026, competição patrocinada globalmente pela Hyundai e que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá a partir de junho de 2026.
“A Festa das Nações de Piracicaba cresce em importância a cada edição, e para a Hyundai é uma grande satisfação trazer novidades em cada edição. Estamos em ano de Copa, e a paixão dos brasileiros pelo futebol não poderia ser deixada de lado, assim como a ligação da Hyundai com o esporte. Todos que visitarem nosso espaço poderão conferir diversas atividades para a família, principalmente para as crianças, além de curiosidades sobre a Copa do Mundo, brindes e, claro, os veículos da marca que fazem sucesso nas ruas brasileiras. Serão cinco dias de muita diversão para a comunidade”, comenta Maurício Jordão ao Jornal de Piracicaba, gerente sênior de Relações Públicas e Imprensa da Hyundai Motor Brasil.
Segundo a empresa, o público encontrará atrações interativas relacionadas ao futebol, além de atividades voltadas para crianças e famílias. Entre as ações previstas estão brincadeiras como “Chute a Gol”, “Desafio de Embaixadinhas”, jogos digitais e pinturas faciais.
Na entrada do pavilhão, pela Ponte Pênsil do Engenho Central, os visitantes terão acesso a um túnel imersivo inspirado em estádios de futebol. O espaço contará com bandeiras das 48 seleções participantes da Copa do Mundo de 2026 e painéis com informações históricas sobre o torneio.
Durante a festa, o público também poderá conhecer veículos produzidos em Piracicaba, como o Hyundai HB20 e o Hyundai Creta, além do importado Hyundai Kona Hybrid.
A Hyundai também mantém a doação de um carro zero-quilômetro para o sorteio filantrópico promovido pelo Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba. Neste ano, o veículo sorteado será um Hyundai HB20 Limited, na cor Cinza Shadow.
Os cupons para participação custam R$ 10 e poderão ser adquiridos durante a Festa das Nações, com representantes das entidades participantes ou pelo site oficial do evento. O sorteio será realizado pela Loteria Federal, com divulgação do vencedor prevista para o dia 31 de agosto.
Segundo dados divulgados pela organização, a edição de 2025 da Festa das Nações registrou arrecadação líquida de quase R$ 2,3 milhões. O evento recebeu mais de 80 mil visitantes ao longo de cinco dias e contou com o trabalho de mais de 7 mil voluntários. A renda obtida é destinada às entidades sociais participantes.
A 41ª Festa das Nações de Piracicaba será realizada entre os dias 13 e 17 de maio no Engenho Central. A programação acontece a partir das 19h entre quarta e sexta-feira, e a partir das 11h no sábado e domingo.