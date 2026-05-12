Faleceu dia 09/05/2026, na cidade de Piracicaba, aos 39 anos de idade. Era filha do Sr. Nelson Guerra e da Sra. Irene Floriano Guerra, falecidos. Deixa os filhos: Marcelo Henrique Guerra, Paulo Henrique Guerra de Moraes, Guilherme Henrique Guerra, Gabriel Henrique Guerra, Rafael Guerra, Maria Clara Guerra e Gustavo Henrique Guerra. Deixa familiares e amigos. O sepultamento ocorreu dia 10/05/2026 às 14h00, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, seguindo para a referida necrópole.

Faleceu dia 09/05/2026, na cidade de Piracicaba, aos 76 anos de idade. Era filho do Sr. Jayme Marques da Silva e da Sra. Juracy Marques Silveira, falecidos. Deixa familiares e amigos. O sepultamento ocorreu dia 10/05/2026 às 16h30, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Lírio, seguindo para a referida necrópole.

Antonio Pavanate

Faleceu ontem, na cidade de Charqueada/SP, aos 85 anos de idade. Era filho do Sr. Alexandre Pavanate e da Sra. Julia Fernandes, falecidos, e era casado com a Sra. Euflauzina Oliana Pavanate. Deixa os filhos: Edson dos Santos Pavanate, Edna Aparecida Pavanate, Marlene Aparecida Pavanate, Júlia Fernanda Pavanate, Maria Luiza Pavanate, José Luiz Pavanate, Valdemir Donizete Pavanate e Ademir Santos Pavanate, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O sepultamento foi realizado ontem, saindo o féretro às 15h00 do Velório Municipal de Charqueada/SP, para a referida necrópole.