Alessandra Cristina Guerra
Faleceu dia 09/05/2026, na cidade de Piracicaba, aos 39 anos de idade. Era filha do Sr. Nelson Guerra e da Sra. Irene Floriano Guerra, falecidos. Deixa os filhos: Marcelo Henrique Guerra, Paulo Henrique Guerra de Moraes, Guilherme Henrique Guerra, Gabriel Henrique Guerra, Rafael Guerra, Maria Clara Guerra e Gustavo Henrique Guerra. Deixa familiares e amigos. O sepultamento ocorreu dia 10/05/2026 às 14h00, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, seguindo para a referida necrópole.
Antonio Marques Silveira
Faleceu dia 09/05/2026, na cidade de Piracicaba, aos 76 anos de idade. Era filho do Sr. Jayme Marques da Silva e da Sra. Juracy Marques Silveira, falecidos. Deixa familiares e amigos. O sepultamento ocorreu dia 10/05/2026 às 16h30, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Lírio, seguindo para a referida necrópole.
Antonio Pavanate
Faleceu ontem, na cidade de Charqueada/SP, aos 85 anos de idade. Era filho do Sr. Alexandre Pavanate e da Sra. Julia Fernandes, falecidos, e era casado com a Sra. Euflauzina Oliana Pavanate. Deixa os filhos: Edson dos Santos Pavanate, Edna Aparecida Pavanate, Marlene Aparecida Pavanate, Júlia Fernanda Pavanate, Maria Luiza Pavanate, José Luiz Pavanate, Valdemir Donizete Pavanate e Ademir Santos Pavanate, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O sepultamento foi realizado ontem, saindo o féretro às 15h00 do Velório Municipal de Charqueada/SP, para a referida necrópole.
Antonia Apparecida dos Santos
Faleceu ontem, nesta cidade, aos 87 anos de idade. Era filha do Sr. José Verissimo dos Santos e da Sra. Izabel Rosa dos Santos, falecidos, e viúva do Sr. Manoel Francisco da Silva. Deixa os filhos: Edson Francisco da Silva, Aguinaldo Francisco da Silva, Wilson Francisco da Silva e Maria Zilma Ferreira Almeida. Deixa netos, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. O velório será realizado hoje, das 08h00 às 11h00, na sala Esmeralda do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. A cremação será realizada posteriormente.
Arlindo Roberto de Souza Pacheco
Faleceu anteontem, nesta cidade, aos 81 anos de idade. Era filho do Sr. Bento de Almeida Pacheco e da Sra. Lizeika Dias de Souza Pacheco, falecidos, e era casado com a Sra. Sonia Maria Pagotto Pacheco. Deixa os filhos: Alexandre Pagotto Pacheco e Rodolfo Pagotto Pacheco. Deixa netos, demais familiares e amigos. O sepultamento foi realizado anteontem, saindo o féretro às 13h00 da sala Premium do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole.
Eurides Defavari Folha
Faleceu dia 09/05/2026, na cidade de Rio das Pedras, aos 85 anos de idade. Era filho do Sr. Paulo Folha e da Sra. Amelia Defavari, falecidos, e viúvo da Sra. Isabel Giuseppim Folha. Deixa os filhos: Antonio Rodineis Giuseppim Folha, Claudete de Fatima Folha Menegareli, Maria Cristina Folha Alves, Paulo Donisete Folha, Maria Cecilia Folha Bassani e Katia Cilene Folha. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O sepultamento ocorreu dia 10/05/2026 às 10h30, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, para a referida necrópole.
Francisco Ival Packer
Faleceu dia 10/05/2026, na cidade de Piracicaba, aos 77 anos de idade. Era filho do Sr. José Packer e da Sra. Leonina Rodrigues, falecidos, e era casado com a Sra. Celia Maria Gandelini. Deixa o filho José Francisco Packer. Deixa netos, familiares e amigos. O sepultamento ocorreu dia 11/05/2026 às 16h15, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Camélia, para a referida necrópole.
Francisco José Cadorin
Faleceu dia 10/05/2026, na cidade de Piracicaba, aos 74 anos de idade. Era filho do Sr. Luiz Cadorin Filho e da Sra. Palmira Bergamin, falecidos, e era casado com a Sra. Clotilde de Lurdes Gastaldello Cadorin. Deixa os filhos: Katia Cadorin Stocco e Paulo José Cadorin. Deixa netos, familiares e amigos. O sepultamento ocorreu dia 11/05/2026 às 15h00, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala A, para a referida necrópole.
Gracia Perez Setten
Faleceu anteontem, nesta cidade, aos 75 anos de idade. Era filha do Sr. Avelino de Jesus Perez e da Sra. Isabel Correa Perez, falecidos, e viúva do Sr. Odair Miguel Setten. Deixa as filhas: Rosangela Cristina Setten, Adriana Cristina Setten Colina e Katia Cristina Setten Stella. Deixa netos, demais familiares e amigos. O sepultamento foi realizado anteontem, saindo o féretro às 16h30 da sala B – Camélia do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole.
Ivanete Aparecida Formaggio de Oliveira
Faleceu ontem, nesta cidade, aos 68 anos de idade. Era filha do Sr. Antonio Formaggio e da Sra. Mercedes Apparecida Cazali Formaggio, falecidos, e era casada com o Sr. João Batista Domingos de Oliveira. Deixa os filhos: Aline Formaggio de Oliveira Falcão, Claudia Formaggio de Oliveira Ribeiro e Hugo Formaggio de Oliveira. Deixa netas, demais familiares e amigos. O sepultamento foi realizado ontem, saindo o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala 04, para o Cemitério Municipal da Saudade.
João Barbosa Duarte
Faleceu dia 10/05/2026, na cidade de Piracicaba, aos 98 anos de idade. Era filho do Sr. Augusto Barbosa Duarte e da Sra. Joana Batista Duarte, falecidos, e viúvo da Sra. Armida Apparecida Bellato Duarte. Deixa os filhos: Maria Cristina Bellato Duarte da Silva e João Barbosa Duarte Filho. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O sepultamento ocorreu dia 11/05/2026 às 16h00, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Premium, para a referida necrópole.
João Luiz Nunes dos Santos
Faleceu anteontem, nesta cidade, aos 75 anos de idade. Era filho da Sra. Maria da Piedade Batista, falecida, e viúvo da Sra. Orenita Francisca de Araujo Santos. Deixa os filhos: Luciana de Araujo Santos, Kelly Cristina de Araujo Santos e Luis Cesar de Araujo Santos. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. O sepultamento foi realizado ontem, saindo o féretro às 10h30 da sala 01 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole.
José dos Reis Gonçalves
Faleceu dia 09/05/2026, nesta cidade, aos 66 anos de idade. Era filho do Sr. José Gonçalves e da Sra. Maria José Coppi Gonçalves, falecidos, e era casado com a Sra. Angela Aparecida Correa Gonçalves. Deixa os filhos: Alessandra Gonçalves Hatada, Cleiton Gonçalves e Jaqueline Gonçalves. Deixa netos, demais familiares e amigos. O sepultamento foi realizado anteontem, saindo o féretro às 15h00 da sala 02 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole.
José Sidney Moretti
Faleceu anteontem, nesta cidade, aos 62 anos de idade. Era filho do Sr. Antonio Moretti, falecido, e da Sra. Maria Luzia Foreze Moretti, e era casado com a Sra. Angela Cristina Spolidorio Moretti. Deixa os filhos: Mauricio Moretti e Vanessa Moretti Guibal. Deixa os netos Helena, Felipe e Miguel, demais familiares e amigos. O sepultamento foi realizado ontem, saindo o féretro às 11h00 da sala Lírio do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole.
Luiza Palmiéri Lopes
Faleceu dia 09/05/2026, na cidade de Piracicaba, aos 90 anos de idade. Era filha do Sr. Salvador Palmiéri e da Sra. Aurélia Sandei, falecidos, e viúva do Sr. Hélio Lopes. Deixa os filhos: Gleice Mary Lopes Nunes e Hélio Lopes Junior. Deixa netos e demais familiares. O sepultamento ocorreu dia 10/05/2026 às 15h00, saindo a urna mortuária do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição – sala A, para a referida necrópole.
Maria Adeliza de Sousa Castro
Faleceu ontem, nesta cidade, aos 84 anos de idade. Era filha do Sr. Raimundo de Sousa Lima e da Sra. Luiza Alexandre da Silva, falecidos, e era casada com o Sr. Antonio Ferreira de Castro. Deixa os filhos: Marineide Ferreira de Souza, Marinaldo Ferreira de Souza, Adonias Ferreira de Souza, Ananias Ferreira de Souza e Marileide de Castro Coletti. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O sepultamento foi realizado ontem, saindo o féretro às 16h30 da sala Standard do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole.
Maria Apparecida Danelon Brancatti
Faleceu dia 09/05/2026, na cidade de Piracicaba, aos 90 anos de idade. Era filha do Sr. Fidelis Danelon e da Sra. Maria Elisa Arthur, falecidos, e viúva do Sr. Paulo Brancatti. Deixa os filhos: Paulo Roberto Brancatti, Raquel Aparecida Brancatti Morato do Canto, Davi Brancatti, Beatriz Maria Brancatti, além de Geraldo José Brancatti e Rogério Henrique Brancatti, falecidos. Deixa netos, bisnetos e familiares. O sepultamento ocorreu dia 10/05/2026 às 16h00, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 03, para a referida necrópole.
Noemia da Cunha Borges
Faleceu anteontem, na cidade de Charqueada/SP, aos 88 anos de idade. Era filha do Sr. Francisco Cunha e da Sra. Durvalina de Camargo, falecidos, e viúva do Sr. João Borges. Deixa os filhos: Benedito Antonio Borges, Ortelina Aparecida Borges, Nilson José Borges e Adilson Aparecido Borges, falecido. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. O sepultamento foi realizado ontem, saindo o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério Municipal de Charqueada/SP, para a referida necrópole.
Odete Rode da Silva
Faleceu dia 09/05/2026, na cidade de Piracicaba, aos 76 anos de idade. Era filha do Sr. Osterio Antonio da Silva e da Sra. Zulmira Rode da Silva, falecidos, e viúva do Sr. Sidney Mazzonetto. Deixa os filhos: Sidnei Ricardo Mazzonetto, Sandra Regina Mazzonetto e Reginaldo Mazzonetto, falecido. Deixa netos, bisnetos e familiares. O velório ocorreu dia 10/05/2026 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – sala Diamante, seguido de cerimônia de homenagens póstumas. A cremação será realizada posteriormente.
Olivia Polizel Czynczyk
Faleceu dia 10/05/2026, na cidade de Piracicaba, aos 97 anos de idade. Era filha do Sr. Antonio Polizel e da Sra. Julia Romani, falecidos, e viúva do Sr. Antonio Czynczyk. Deixa os filhos: Zenaide Czynczyk Benetelle, Maria Conceição Czynczyk e Antonio Airton Czynczyk. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O sepultamento ocorreu dia 11/05/2026 às 16h00, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 07, para a referida necrópole.
Orlando Dark Batista
Faleceu dia 09/05/2026, na cidade de Piracicaba, aos 72 anos de idade. Era filho do Sr. Sebastião Batista de Oliveira e da Sra. Geralda Maria de Jesus, falecidos, e era casado com a Sra. Helena de Lima Batista. Deixa os filhos: Rogerio Dark Batista, Ricardo Dark Batista e Fernando Dark Batista. Deixa netos, familiares e amigos. O sepultamento ocorreu dia 09/05/2026 às 17h00, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 03, para a referida necrópole.
Osvaldo Pelisari
Faleceu dia 11/05/2026, na cidade de Piracicaba, aos 79 anos de idade. Era filho do Sr. Fioravante Pelisari e da Sra. Celia Juliatte Pelisari, falecidos, e era casado com a Sra. Maria Aparecida Coral Pelisari. Deixa os filhos: Fabio Aparecido Pelisari, Fabiana Pelissari Trevisan, Maria Raquel Pelisari Oliveira e Rosiane Pelisari Salmazi. Deixa netos, familiares e amigos. O sepultamento ocorreu dia 11/05/2026 às 17h00, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, para a referida necrópole.
Rosalina dos Reis Barbosa
Faleceu dia 11/05/2026, na cidade de Piracicaba, aos 78 anos de idade. Era filha do Sr. João Batista dos Reis e da Sra. Alexandrina Maria do Carmo, falecidos, e viúva do Sr. Alcides Barbosa. Deixa os filhos: Marcos Aurelio de Moura, Aparecida de Fatima Barbosa, Lucilene Mafalda Barbosa Miranda, Elisangela Elena Barbosa, Patricia Barbosa e Sandra Ap. de Moura e Carmelindo Barbosa Sobrinho, falecidos. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O sepultamento ocorrerá hoje às 14h00, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo em auto fúnebre para o Cemitério São João Batista, em Capivari.