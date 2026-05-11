As equipes já atuam no bairro com o levantamento técnico realizado por Georadar, equipamento que funciona como um scanner do subsolo e permite identificar com precisão tubulações de água, esgoto, gás, energia e internet. A tecnologia garante mais segurança na execução da obra, reduz escavações desnecessárias e minimiza impactos para moradores e motoristas.

O Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) de Piracicaba iniciou as obras de substituição das redes de distribuição de água e de ramais na região de Santa Teresinha, uma das maiores intervenções de modernização do sistema de abastecimento já realizadas na região Norte da cidade. A ação vai beneficiar diretamente mais de 80 mil pessoas.

Neste primeiro momento, os trabalhos acontecem em um novo traçado da rede, sem necessidade de interrupção no abastecimento, garantindo mais tranquilidade para a população. A partir da próxima semana, terá início a implantação das novas tubulações por meio da perfuração horizontal direcional (HDD), um Método Não Destrutivo (MND) que permite instalar redes subterrâneas sem abrir grandes valas nas ruas.

Nos próximos meses, o Semae também utilizará o sistema Pipe Bursting, tecnologia inédita no serviço de água de Piracicaba. O método substitui tubulações antigas sem necessidade de grandes escavações, rompendo a rede antiga enquanto uma nova tubulação é instalada simultaneamente. Além de preservar o pavimento das vias, a técnica torna a obra mais rápida, moderna e eficiente.

O projeto integra o programa de redução de perdas e setorização da região Norte. Ao todo, serão substituídos 19,7 quilômetros de redes e adutoras, além da troca de 2.046 ramais domiciliares. A obra será executada em duas fases ao longo de 18 meses.