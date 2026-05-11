A primeira onda de frio de 2026 deve provocar queda ainda maior na temperatura em Piracicaba nesta terça-feira (12). De acordo com dados meteorológicos, a mínima pode chegar aos 8°C nas primeiras horas do dia, marcando uma das manhãs mais frias do ano até o momento na cidade.
A atuação de uma massa de ar polar sobre o estado de São Paulo já começou a alterar as condições do tempo na região. Além da redução nas temperaturas, há possibilidade de formação de geada em alguns pontos da cidade e em áreas rurais próximas durante o amanhecer. O fenômeno costuma ocorrer em períodos de frio intenso e baixa nebulosidade, principalmente nas primeiras horas da manhã.
A previsão indica que o frio deve permanecer ao longo dos dias, com temperaturas baixas previstas pelo menos até quarta-feira (13). Durante as manhãs, a população deve enfrentar sensação térmica mais baixa, principalmente em locais abertos e bairros afastados da região central. Ao longo da tarde, as temperaturas devem subir de forma gradual, mas sem previsão de calor intenso.
Com a chegada da massa de ar frio, moradores já perceberam mudanças no clima desde o início da semana. O aumento do uso de roupas de inverno e cobertores também deve se intensificar nos próximos dias, especialmente durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã.
Segundo os institutos meteorológicos, o avanço da massa de ar polar também pode influenciar outras cidades do interior paulista, mantendo o tempo estável e sem previsão de chuva significativa nos próximos dias. A orientação é para que a população acompanhe as atualizações da previsão do tempo, já que as temperaturas podem sofrer variações ao longo da semana.
Especialistas também alertam para os cuidados com grupos mais vulneráveis às baixas temperaturas, como idosos, crianças e pessoas em situação de rua. Em períodos de frio intenso, a recomendação é manter a hidratação, utilizar roupas adequadas e evitar exposição prolongada ao frio durante a madrugada e o começo da manhã.