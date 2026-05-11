A primeira onda de frio de 2026 deve provocar queda ainda maior na temperatura em Piracicaba nesta terça-feira (12). De acordo com dados meteorológicos, a mínima pode chegar aos 8°C nas primeiras horas do dia, marcando uma das manhãs mais frias do ano até o momento na cidade.

A atuação de uma massa de ar polar sobre o estado de São Paulo já começou a alterar as condições do tempo na região. Além da redução nas temperaturas, há possibilidade de formação de geada em alguns pontos da cidade e em áreas rurais próximas durante o amanhecer. O fenômeno costuma ocorrer em períodos de frio intenso e baixa nebulosidade, principalmente nas primeiras horas da manhã.

A previsão indica que o frio deve permanecer ao longo dos dias, com temperaturas baixas previstas pelo menos até quarta-feira (13). Durante as manhãs, a população deve enfrentar sensação térmica mais baixa, principalmente em locais abertos e bairros afastados da região central. Ao longo da tarde, as temperaturas devem subir de forma gradual, mas sem previsão de calor intenso.