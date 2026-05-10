No Dia das Mães, celebrado neste domingo, o deputado estadual Alex Madureira publicou um artigo em homenagem às mães e destacou a importância dos exemplos silenciosos deixados pelas mulheres no cotidiano das famílias e comunidades.

No texto, o parlamentar relembra a trajetória da própria mãe, que atuou como enfermeira e ficou conhecida pela disposição em ajudar moradores do bairro onde vivia. Segundo ele, desde a infância presenciou pessoas procurando sua mãe em busca de orientação, apoio e acolhimento.

“Nem sempre era algo grande. Muitas vezes era uma conversa, uma indicação, um cuidado simples”, escreveu o deputado ao destacar que pequenos gestos podem ter grande impacto na vida das pessoas, especialmente em momentos difíceis.