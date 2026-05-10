No Dia das Mães, celebrado neste domingo, o deputado estadual Alex Madureira publicou um artigo em homenagem às mães e destacou a importância dos exemplos silenciosos deixados pelas mulheres no cotidiano das famílias e comunidades.
No texto, o parlamentar relembra a trajetória da própria mãe, que atuou como enfermeira e ficou conhecida pela disposição em ajudar moradores do bairro onde vivia. Segundo ele, desde a infância presenciou pessoas procurando sua mãe em busca de orientação, apoio e acolhimento.
“Nem sempre era algo grande. Muitas vezes era uma conversa, uma indicação, um cuidado simples”, escreveu o deputado ao destacar que pequenos gestos podem ter grande impacto na vida das pessoas, especialmente em momentos difíceis.
Alex Madureira também relacionou os ensinamentos recebidos em casa à sua atuação na vida pública. Para ele, a política precisa manter um olhar humano e próximo das necessidades da população.
O deputado afirmou ainda que, além da força frequentemente atribuída às mães, existe uma característica que considera fundamental: a constância. Segundo ele, são mulheres que seguem firmes diariamente, cuidando, orientando e organizando a vida familiar mesmo diante das dificuldades.
Na mensagem, o parlamentar prestou homenagem às mães que, mesmo longe dos holofotes, deixam marcas profundas através do exemplo e da dedicação diária.
“São ensinamentos simples, mas que permanecem por toda a vida”, concluiu.