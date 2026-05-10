Neste Dia das Mães, celebrado neste domingo, a deputada estadual Professora Bebel (PT) fez um alerta sobre o aumento da violência contra as mulheres no Brasil e defendeu medidas mais rígidas de combate ao feminicídio.

A parlamentar destacou que, apesar de as mulheres representarem 51,5% da população brasileira, segundo o Censo de 2022, ainda enfrentam desigualdade salarial, sobrecarga nos cuidados domésticos e dificuldades no mercado de trabalho — cenário ainda mais grave para mulheres pretas e pardas. Bebel é militante da causa das mulheres - tem vários projetos e leis para o público feminino.

A deputada chamou atenção principalmente para os casos de feminicídio registrados no país. Segundo ela, o Brasil contabilizou 1.568 feminicídios em 2025, o maior número desde que o crime passou a ser tipificado, em 2015. No estado de São Paulo, foram 270 mulheres mortas, também um recorde histórico.