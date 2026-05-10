Sr. Antonio Carlos Roncato
Faleceu ontem, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 76 anos, filho dos finados Sr. Breno Roncato e da Sra. Santina dos Santos Roncato, era viúvo da Sra. Maria Helena Durrer Roncato; deixa os filhos: Patricia Aparecida Roncato Bachega e Alexandre Aparecido Roncato. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Antônio Rodrigues de Souza
Faleceu dia 09/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 73 anos de idade e era casado com a Sra. Maria de Lourdes Alves. Era filho da Sra. Santa Batista de Sousa. Deixa os filhos: Elizabete de Sousa, Aliete de Sousa, Gelson de Sousa, Vanderleia de Sousa - falecida e Andreia de Sousa. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá dia 10/05/2026 as 09:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Memorial de São Pedro – Sala 01, seguindo para o Cemitério Municipal de São Pedro. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Religioso: Frei Odair Verussa
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 88 anos, filho dos finados Sr. Angelo Dante Verussa e da Sra. Elvira Benelli. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da Paróquia Sagrado Coração de Jesus (Igreja dos Frades), sito Rua Joaquim André, n° 669 - Bairro Centro da cidade de Piracicaba/SP, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. José Alberto Fequetia
Faleceu dia 09/05/2026 na cidade de Piracicaba aos 83 anos de idade e era casado com a Sra. Eloiza Elena Carvalho. Era filho do Sr. Salvador Fequetia e da Sra. Jayma Maria Licati. Deixa os filhos: Wanderlei Cafaro Fequetia casado com Marilda Barbosa Fequetia, Vania Cafaro Fequetia, Viviane Cafaro Fequetia, Wagner Cafaro Fequetia (falecido), Andre Carvalho Fequetia, João Vitor Carvalho Fequetia. Deixa netos, bisneta, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 09/05/2026 no Parque da Ressurreição – Sala Standard, a partir das 09:00hs até as 16:00hs, em seguida foi encaminhado para o Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Luzia Maria Martins
Faleceu dia 08/05/2026 na cidade de Charqueada, aos 85 anos de idade e era viúva do Sr. João Martins. Era filha da Sra. Sebastiana Maria Antunes. Deixa os filhos: Aparecida Martins da Silva, Sebastiana Martins Barussi, Jose Carlos Martins, Ernesto Roberto Martins (falecido), Francisco Rafael Martins, Antonio Severino Martins, Maria Rosana Martins Moraes, Roberto Rivelino Martins, Sandra Regina Martins Ferraz, João Donizete Martins, Alessandro Martins, Edvaldo Lucas Martins e Celia Martins (falecida). Deixa netos, bisnetos, tataranetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 09/05/2026 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Thereza Grippa Zanuzzi
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 94 anos, filha dos finados Sr. José Grippa e da Sra. Rosa Grippa, era viúva do Sr. Angelo Egydio Zanuzzi; deixa os filhos: Aparecida Rosa Zanuzzi; Jose Mauro Zanuzzi, casado com a Sra. Aparecida da Silva Zanuzi; Ana Maria Zanuzzi; Nelson Marino Zanuzzi, casado com a Sra. Aparecida de Fatima Zanuzzi e Luzia Cleide Zanuzzi, casada com o Sr. Mario Estevan. Deixa os netos: Adriana, Robson, Danilo, Rafael, Daniela, Andre, Paulo, Eduardo, Beatriz e Roberta, deixa bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.