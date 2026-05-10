Faleceu ontem, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 76 anos, filho dos finados Sr. Breno Roncato e da Sra. Santina dos Santos Roncato, era viúvo da Sra. Maria Helena Durrer Roncato; deixa os filhos: Patricia Aparecida Roncato Bachega e Alexandre Aparecido Roncato. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Faleceu dia 09/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 73 anos de idade e era casado com a Sra. Maria de Lourdes Alves. Era filho da Sra. Santa Batista de Sousa. Deixa os filhos: Elizabete de Sousa, Aliete de Sousa, Gelson de Sousa, Vanderleia de Sousa - falecida e Andreia de Sousa. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá dia 10/05/2026 as 09:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Memorial de São Pedro – Sala 01, seguindo para o Cemitério Municipal de São Pedro. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Religioso: Frei Odair Verussa

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 88 anos, filho dos finados Sr. Angelo Dante Verussa e da Sra. Elvira Benelli. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da Paróquia Sagrado Coração de Jesus (Igreja dos Frades), sito Rua Joaquim André, n° 669 - Bairro Centro da cidade de Piracicaba/SP, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.