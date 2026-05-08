Sr. Adriano Marcelo Franhani
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 54 anos, filho dos finados Sr. Antonio Franhani e da Sra. Antonia Gandelini Franhani. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Eliane Alves dos Santos
Faleceu dia 06/05/2026, nesta cidade, contava 44 anos, era filha do Sr. Geraldo Pires dos Santos e da Sra. Helena Naulde Alves dos Santos, falecida. Deixa os irmãos: Maria Ivanilde Pires; Adelson Alves dos Santos; Arquimes Alves dos Santos; Aloncio Alves dos Santos; Leidiani Alves dos Santos; Leila Aparecida Pires; Patricia Pires; Delflan Pires; Maiara Pires; Bianca Pires; Marcílio Pires; Pablo Pires; Liliane Pires dos Santos; deixando também sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 da sala "B - Camélia" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Jovem: Franciele da Silva Souza
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 23 anos, filha do Sr. Aridjaime Amorim Souza e da Sra. Celia Souza da Silva. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Jadiana dos Santos da Silva
Faleceu dia 07/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 42 anos de idade e viúva do Sr. João Alves Quixabeira. Era filha do Sr. Joel Abilio dos Santos, falecido e da Sra. Terezinha Gomes dos Santos. Deixa as filhas: Janaine dos Santos Queiroz casada com Walison Nunes Queiroz; Maria Jade dos Santos Quixabeira casada com Ernandes Pinheiro da Silva Filho; Girlei dos Santos Quixabeira casada com João Pedro Aguiar. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá dia 09/05/2026 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Jose Damião Rodrigues
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 53 anos, filho dos finados Sr. Claudio Jose Rodrigues e da Sra. Maria Jose Rodrigues, era casado com a Sra. Roseli Aparecida da Silva Rodrigues. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h30 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Jose Erroni Bassan
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 87 anos, filho dos finados Sr. João Bassan e da Sra. Regina Camolesi, era viúvo da Sra. Zuleica Fontolan Bassan; deixa as filhas: Silvia Bassan Goldschmidt, casada com o Sr. Edson Jonas Goldschmidt; Silvana Bassan e Silmara Bassan da Silva, casada com o Sr. Marcio Antonio da Silva. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Ketylen Michelli Fabri
Faleceu dia 08/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 44 anos de idade e era casada com o Sr. Willians de Moraes Cypriano. Era filha do Sr. Luiz Antonio Fabri e da Sra. Ivani Baptista Fabri, falecida. Deixa a filha: Kerolaine Leticia Fabri Martins. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 14:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Lucas Leonel de Bruno
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 33 anos, filho do Sr. Elio de Bruno e da Sra. Roseli Aparecida Leonel de Bruno, era casado com a Sra. Maria Eduarda Madaschi de Bruno; deixa a filha Diana Madaschi de Bruno. Deixa avô, tios, tias, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Osvaldo Alves Pereira
Faleceu anteontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 77 anos, filho do Sr. Jose Alves Pereira e da Sra. Pedrina Maria Pereira, deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às 10h30 no Cemitério Parque da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Escritora: Sra. Raquel Ferrari Campestrini
Faleceu na cidade de Santo André/SP, contava 35 anos, filha do Sr. Manoel Roberto Peres Campestrini, falecido, e da Sra. Maria Teresa Ferrari Campestrini, era casada com o Sr. Vanderlei Martinelli. Deixa demais familiares e amigos. O velório será realizado hoje, das 09h00 às 12h45 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro às 13h00 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.