Sr. Adriano Marcelo Franhani

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 54 anos, filho dos finados Sr. Antonio Franhani e da Sra. Antonia Gandelini Franhani. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Eliane Alves dos Santos

Faleceu dia 06/05/2026, nesta cidade, contava 44 anos, era filha do Sr. Geraldo Pires dos Santos e da Sra. Helena Naulde Alves dos Santos, falecida. Deixa os irmãos: Maria Ivanilde Pires; Adelson Alves dos Santos; Arquimes Alves dos Santos; Aloncio Alves dos Santos; Leidiani Alves dos Santos; Leila Aparecida Pires; Patricia Pires; Delflan Pires; Maiara Pires; Bianca Pires; Marcílio Pires; Pablo Pires; Liliane Pires dos Santos; deixando também sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 da sala "B - Camélia" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Jovem: Franciele da Silva Souza

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 23 anos, filha do Sr. Aridjaime Amorim Souza e da Sra. Celia Souza da Silva. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.