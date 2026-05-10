Neste domingo (10), a psicóloga Jamille Monique Silva Ramos de Lima, de 36 anos, irá comemorar com alegria mais um Dia as Mães. Mesmo com a dor de ter perdido Ana Carolina, sua filha recém-nascida, há quase quatro anos, ela celebra, com seu marido Jaime, uma das datas mais importantes do nosso calendário.

Jamille não teve a oportunidade de ter pequena Carola em seus braços, mas reuniu forças para continuar. E mais. De sua dor nasceu um trabalho social para ajudar a pais que passaram pela mesma dor. “Minha história foram dias longos que até hoje reverberam, mesmo que tenha sido um curto período que pude viver com a Ana Carolina, minha filha”, diz.

A gestação de Jamille estava indo bem até que, em um dos exames no quinto mês, ainda sem saber que era uma menina, o médico viu que a bebê era cardiopata. “O médico chamou uma especialista e fui informada de que o bebê morreria em poucos dias. Então, se eu continuasse com a gestação o bebê morreria, e se fizesse a cesárea também morreria”, lembra.