Como surgiu a ideia de criar uma escola de ensino exclusivo de basquete e o que motivou a escolha de um modelo particular para esse projeto? Todo final ou começo de ano, o CCP realiza testes para suas equipes de base e, como não temos alojamento, a equipe é majoritariamente formada por atletas de Piracicaba. Eu fazia um teste para sub-15 e apareciam 50 garotos; sub-17 mais 60 garotos. Eu selecionava 1 ou quando muito 2 e ficava me perguntando onde os outros 48, 58 meninos iriam jogar/aprender basquete. Dispensar um garoto em uma seletiva é cruel, afinal você mexe com sonhos, expectativas de adolescentes que estão iniciando sua vida. Aquilo me incomodava muito! Por mais que eu já tivesse um “nome” no meio do basquete, nunca fui um jogador famoso/craque. Em 2017, a NBA School chegava ao Brasil com sua metodologia e minha esposa Tatiana foi quem mais acreditou e disse que daria certo iniciarmos uma escolinha.

Desde quando funciona a sua escola e quantos alunos têm atualmente? A escola iniciou em 2022, no colégio Lumisol, na Vila Rezende. Apresentei ao proprietário Odair Moral, que sempre apoiou o esporte, e iniciamos na quadra da escola. Terminamos o ano com 34 alunos e, em 2023, veio o convite do Cristóvão Colombo para reativar o basquete. Ficamos dois anos lá e tivemos 140 alunos. Em 2025, inauguramos nosso espaço, na avenida Dois Córregos 1881 - telefone (19) 9.9746-2087. Projeto pensado para ser uma quadra estilo americana aqui no Brasil. Junto com dois amigos que jogaram comigo no Cristóvão, Fernando Ribeiro e Sergio Pereira, iniciamos e hoje estamos com 235 alunos. Dos 5 anos até o adulto, temos aulas todos os dias da semana e aos finais de semana eventos, como campeonatos e clínicas e locação de quadra também para quem quer viver essa experiência de jogar em uma quadra profissional. Quando fomos para o Cristóvão, o sonho era chegar a 60 alunos. Hoje acredito que podemos chegar a 400 alunos e, sendo ambicioso, abrir outra unidade do outro lado da cidade no mesmo modelo.

Por que você decidiu apostar em uma cidade do interior, como Piracicaba, para a implementação deste empreendimento? Minha esposa é natural de Itapeva e já morou em diversas cidades. Ela me diz que nunca viu alguém tão bairrista como eu. Sou Piracicabano, aqui é minha cidade e não me vejo em outro lugar.