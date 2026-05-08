Tudo começou quando equipes da PM patrulhavam a rua Querubim Sampaio, região já marcada pelo tráfico de drogas, e perceberam um menor carregando uma sacola preta em atitude suspeita. Bastou a viatura aparecer para o adolescente disparar pelas ruas tentando escapar.

Uma tentativa desesperada de fuga terminou com um adolescente apreendido e uma grande quantidade de drogas nas mãos da Polícia Militar na noite desta quarta-feira (7), no bairro Jardim Planalto, em Piracicaba.

A correria chamou atenção dos moradores, mas não durou muito. Os policiais foram atrás e conseguiram alcançar o suspeito poucos metros depois. Quando abriram a sacola, veio a surpresa: centenas de porções de drogas prontas para venda estavam escondidas ali.

Segundo a Polícia Militar, foram apreendidos 126 microtubos de cocaína, 86 porções de maconha e 12 invólucros de haxixe, além de dinheiro em espécie.

Ainda conforme a corporação, o adolescente acabou confessando que estava comercializando os entorpecentes na região. Diante do risco de nova tentativa de fuga, ele foi algemado e levado para atendimento médico antes de ser apresentado no 1º Distrito Policial.