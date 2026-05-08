O digital influencer Wando Kaique Alcântara Antunes, que encarna o “Maui Piracicabano”, parte neste sábado (9) para mais uma aventura: conhecer o empresário Luciano Hang, mais conhecido como “Véio da Havan”. Ele irá viajar para Brusque-SC, sede da loja de departamentos, para se encontrar o empresário.
Tudo começou de forma inusitada. Kaique fez na semana passada um vídeo sobre a Havan, em Piracicaba, e postou nesta semana em seu Instagram. Para a surpresa do influencer, o “Véio da Havan” comentou na publicação. “Ele me parabenizou pelo trabalho e disse que eu estivesse passando por Brusque, para eu estar indo visitá-lo, que ele me receberia”, contou.
Essa foi a “desculpa” para o piracicabano começar a se preparar para ir ao encontro do empresário famoso. “Eu peguei esse ‘gancho’ e comecei a mobilizar. Fiz um vídeo e a galera gostou; fiz outro na rodoviária comprando a passagem”, explicou.
Agora, eu estou indo para lá amanhã (sábado, 9) sem a certeza de que ele vai me receber por que a gente não conseguiu alinhar essa parte”, contou. “Mas eu vou com a cara e a coragem e estou documentando tudo no meu Instagram”, emendou.
COMO COMEÇOU
Há cerca de um ano, Kaique faz vídeos onde encarna o coadjuvante do filme da Disney. Com isso, o influencer já tem desfrutado da fama principalmente em nossa região. Com 12.500 seguidores no Instagram e 34 mil no tiktok, Kaique espera chegar a 1 milhão de fãs nas redes sociais o quanto antes.
Para isso, tem consciência de que precisa produzir muito para seu trabalho “bombar” na Rede Mundial. Atualmente, são aproximadamente 15 vídeos por semana, mas ainda insuficiente para ter sua independência financeira como o “Maui Piracicabano”.
Mas por que o “Maui Piracicabano” deu tão certo? Ele responde: “Acredito que conexões, muitas pessoas, principalmente adultos, se sentem afeiçoadas e abraçadas com uma parte da sua criança interior, e a criançada por ver um personagem que gosta tanto”, declara.