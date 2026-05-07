Aparecida Nunes Vieira

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 88 anos, filha dos finados Sr. João Maria Nunes e da Sra. Emilia Quilo, era viúva do Sr. João Lopes Vieira; deixa os filhos: Clovis Bueno, casado com a Sra. Maria de Lurdes P. M. Bueno; Damares Bueno, casada com o Sr. Hugo Saldano; Dalva Bueno Stocco, casada com o Sr. Zoroastro Alfredo José Dutra Stocco e João Batista Bueno, casado com a Sra. Maria Madalena Liborio Bueno. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 da sala "Standard" do Velório do Cemitério do Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Arlete Gonçalves de Camargo

Faleceu dia 06/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 86 anos de idade e era viúva do Sr. Antonio Jose Sabino de Camargo. Era filha do Sr. Quirino Gonçalves e da Sra. Janete Putinati Gonçalves, falecidos. Deixa os filhos: Rodrigo Gonçalves de Camargo e Daniela Gonçalves de Camargo Varella Bruna, casada com Claudio Varella Bruna. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 07/05/2026 às 16h00, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Claudio Antonio Arietti

Faleceu dia 06/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 64 anos de idade e era filho do Sr. Claudio Arietti e da Sra. Nilva Apparecida Deloroso Arietti, falecidos. Deixa o filho: João Francisco Bonaldo Arietti. Deixa familiares e amigos. O velório ocorreu dia 07/05/2026 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Esmeralda, das 14h00 às 17h00. Procedimentos de cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.