Aparecida Nunes Vieira
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 88 anos, filha dos finados Sr. João Maria Nunes e da Sra. Emilia Quilo, era viúva do Sr. João Lopes Vieira; deixa os filhos: Clovis Bueno, casado com a Sra. Maria de Lurdes P. M. Bueno; Damares Bueno, casada com o Sr. Hugo Saldano; Dalva Bueno Stocco, casada com o Sr. Zoroastro Alfredo José Dutra Stocco e João Batista Bueno, casado com a Sra. Maria Madalena Liborio Bueno. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 da sala "Standard" do Velório do Cemitério do Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Arlete Gonçalves de Camargo
Faleceu dia 06/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 86 anos de idade e era viúva do Sr. Antonio Jose Sabino de Camargo. Era filha do Sr. Quirino Gonçalves e da Sra. Janete Putinati Gonçalves, falecidos. Deixa os filhos: Rodrigo Gonçalves de Camargo e Daniela Gonçalves de Camargo Varella Bruna, casada com Claudio Varella Bruna. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 07/05/2026 às 16h00, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Claudio Antonio Arietti
Faleceu dia 06/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 64 anos de idade e era filho do Sr. Claudio Arietti e da Sra. Nilva Apparecida Deloroso Arietti, falecidos. Deixa o filho: João Francisco Bonaldo Arietti. Deixa familiares e amigos. O velório ocorreu dia 07/05/2026 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Esmeralda, das 14h00 às 17h00. Procedimentos de cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Eneida Alves Feo
Faleceu dia 06/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 95 anos de idade e era filha do Sr. Helio Alves Feo e da Sra. Sophia Voltani, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 07/05/2026 às 15h00, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 08, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Eva Regina Jacyntho
Faleceu dia 07/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 63 anos de idade e era filha do Sr. Nelson Jacyntho e da Sra. Maria Gaspar, falecidos. Deixa os filhos: Daiane Beatriz Jacyntho Vergueiro, casada com Eduardo Vergueiro; Danilo Marcos do Canto, casado com Patricia H. C. Canto; Danila Beatriz da Silva Schmidt e Jonathan Felipe da Silva. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 07/05/2026 às 15h00, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende - Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Lauride Sartori
Faleceu dia 06/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 82 anos de idade e era filha do Sr. Luiz Sartori e da Sra. Rosa Gasparutti, falecidos. Deixa os filhos: Elaine Cristina Ferreira e Edinei Carlos Ferreira, casado com Giovana Franco de Arruda. Deixa três netos, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 07/05/2026 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Safira, das 08h00 às 14h00. Procedimentos de cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Luiz Antonio Valla
Faleceu dia 06/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 69 anos de idade e era casado com a Sra. Marli Medeiros Valla. Era filho do Sr. Archangelo Valla e da Sra. Anna Rita Schiavinatto Valla, falecidos. Deixa as filhas: Denise Medeiros Valla Osti, casada com Rodrigo Osti, e Juliana Medeiros Valla De Angelo, casada com João Victor De Angelo Faustino. O seu sepultamento ocorreu dia 07/05/2026 às 15h30, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 05, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Marcela Jose Miranda da Silva
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 75 anos, filha dos finados Sr. José Luiz Inácio e da Sra. Maria do Carmo Correia Inácio, era viúva do Sr. Joseval Miranda da Silva; deixa os filhos: Ana Paula Miranda dos Santos, casada com o Sr. Everaldo Manoel dos Santos; Alan Miranda da Silva, casado com a Sra. Yolanda Oliveira de Araujo Miranda e Marcia Miranda Silva. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Maria Ana Marjotta
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 64 anos, filha dos finados Sr. José Marjotta e da Sra. Orlanda dos Santos Marjotta; deixa a filha: Bárbara Carolina Nascimento, casada com o Sr. Marcos Aurelio de Oliveira; deixa o neto Lourenzo Bento de Oliveira e os irmãos: Luisa de Fatima Marjotta; João Marjotta; José Maria Marjotta e Miguel Domingos Marjotta, falecido. Deixando também sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Maria Eliza Diniz Stengher
Faleceu anteontem, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 91 anos, filha dos finados Sr. Manoel José Diniz e da Sra. Rosa Duarte, era viúva do Sr. Alberto Stengher; deixa os filhos: Cecilia Aparecida Stengher Ribeiro, casada com o Sr. Antonio José Ribeiro; Benedita Cristina Diniz Stengher dos Santos, casada com o Sr. Geraldo Pereira dos Santos; Luis Claudio Stengher, casado com a Sra. Ivana de Cassia Rodrigues Stengher; Nivaldo Donizete Stengher, falecido, deixando a viúva Sra. Eva Maria Santin Stengher e Marcos Roberto Stengher, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Rubi", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Maria Luiza Munos Ricci
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 96 anos, filha dos finados Sr. José Munos e da Sra. Julia Rubia Munos, era viúva do Sr. Pedro Ricci; deixa os filhos: Theresinha de Jesus Ricci Violin, casada com o Sr. Vicente de Paula Violin; Luis Carlos Ricci, casado com a Sra. Aparecida; Vera Lucia Ricci dos Passos, casada com o Sr. Antonio Carlos dos Passos; Sueli Aparecida Ricci; Silvana de Fatima Ricci, casada com o Sr. Paulo e Vanda Aparecida Ricci Mendes, falecida. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h30 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, sala "02", para o Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Renata Francis Oliveira Martins
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 49 anos, filha do Sr. Mario Roberto Martins, falecido, e da Sra. Sandra Maria Oliveira Martins; deixa o filho Evandro Oliveira Martins. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Waslem Bruno Atanazio da Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 18 anos, filho do Sr. Manoel Atanazio da Silva e da Sra. Fernanda Angelo. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.