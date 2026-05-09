Moradores da região do bairro Higienópolis procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar um acúmulo de lixo na Avenida Independência, no cruzamento com a Rua Luciano Guidotti.

De acordo com os relatos encaminhados ao jornal, uma árvore da espécie Flamboyant apresenta resíduos acumulados ao redor do tronco. Entre os materiais apontados pelos moradores estão sacos plásticos, restos de embalagens e outros tipos de descarte irregular.

Segundo os moradores da região, o acúmulo de lixo vem aumentando ao longo dos últimos dias. Eles afirmam que o local passou a concentrar resíduos de forma recorrente, principalmente no período noturno e nos fins de semana.