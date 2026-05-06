Sr. Amauricio Rodrigues De Oliveira
Faleceu dia 06/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 64 anos de idade e era casado com a Sra. Elza Alves Goulart Oliveira. Era filho do Sr. Luiz Rodrigues de Oliveira e da Sra. Maria de Souza Oliveira, falecidos. Deixa os filhos: Mayara Goulart Oliveira Carvalho casada com Jhonata Carvalho, Jaqueline Goulart Oliveira, Eduardo Goulart Oliveira. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 13:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Antonio Rosario Martins Junior
Faleceu dia 06/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 45 anos de idade e era filho do Sr. Antonio Rosario Martins e da Sra. Doracy dos Santos Martins. Deixa a filha: Daphiny de Paula Martins. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Aparecida Gimenes Callegari
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 89 anos, filha dos finados Sr. João Gimenes e da Sra. Benedicta de Moraes, era viúva do Sr. Jose Callegari; deixa os filhos: Maria Callegari, viúva do Sr. Jose Zildo de Souza; Antonia Callegari, viúva do Sr. Mauro Ferreira; Antonio Jose Callegari, casado com a Sra. Josefa Nascimento Callegari; Vera Lucia Callegari da Silva, casada com o Sr. Ismair Aparecido da Silva; Roseli Callegari Moreira, casada com o Sr. Nivaldo Donizete Moreira; Roselis Callegari do Carmo, viúva do Sr. Jose Pereira do Carmo e Josefina Callegari , falecida. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Jose Dilson de Freitas
Faleceu ontem, na cidade de Rio das Pedras - SP, contava 64 anos, filho dos finados Sr. Sebasti?o Braz de Freitas e da Sra. Maria das Dores de Freitas. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento ser? realizado hoje, saindo o f?retro ?s 15h00 do Vel?rio Municipal de Rio das Pedras, para o Cemit?rio Parque da Paz da cidade de Rio das Pedras/SP. ? fam?lia e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Leandro Jose dos Santos
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 30 anos, filho do Sr. Ivan Jose da Silva Santos e da Sra. Maria da Conceição Laurindo. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Lucinda Alves Ferraz
Faleceu dia 05/05/2026 na cidade de São Pedro, aos 82 anos de idade e era viúva do Sr. José Laerte Ferraz. Era filha do Sr. Augusto Vicente Alves e da Sra. Ambrosina Luchini, falecidos. Deixa os filhos: Fagner Eduardo Ferraz; José Laerte Ferraz Filho; Augusto Cesar Ferraz. Deixa familiares e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Piracicaba e seu sepultamento ocorreu dia 06/05/2026 as 13:00hs, saindo a urna mortuária da Capela do Cemitério da Saudade, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Manoel Lopes
Faleceu dia 04/05/2026, na cidade de Presidente Prudente/SP, contava 99 anos, filho dos finados Sr. Sebastião Pereira Lopes e da Sra. Judithe de Souza, era viúvo da Sra. Adalgisa Ferreira Lopes; deixa os filhos: Arnaldo Lopes, casado com a Sra. Eultinea Santana Lopes; Ailton Ferreira Lopes, casado com a Sra. Aparecida Lopes; Celso Ferreira Lopes, casado com a Sra. Iara Roseghin Lopes; Adilson Ferreira Lopes, falecido e Ernani Ferreira Lopes, falecido. Deixa netos, bisnetos, tataraneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído féretro às 11h00 da sala "Camélia (B)", do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Terezinha Defaveri Braga Sant’Anna
Faleceu dia 06/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 77 anos de idade e era casada com o Sr. Mauro Braga de Sant’Anna. Era filha do Sr. Albertino Defaveri e da Sra. Elvira Possignollo, falecidos. Deixa os filhos: Alberto Luis Braga Sant’Anna casado com Rosana Gabriela Fernandes Sant’Anna, Clovis Marcelo Braga Sant’Anna casado com Andrea Sant’Anna, Hedy Aparecida Braga Sant’Anna. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 06/05/2026 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.