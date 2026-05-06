Sr. Amauricio Rodrigues De Oliveira

Faleceu dia 06/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 64 anos de idade e era casado com a Sra. Elza Alves Goulart Oliveira. Era filho do Sr. Luiz Rodrigues de Oliveira e da Sra. Maria de Souza Oliveira, falecidos. Deixa os filhos: Mayara Goulart Oliveira Carvalho casada com Jhonata Carvalho, Jaqueline Goulart Oliveira, Eduardo Goulart Oliveira. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 13:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Antonio Rosario Martins Junior

Faleceu dia 06/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 45 anos de idade e era filho do Sr. Antonio Rosario Martins e da Sra. Doracy dos Santos Martins. Deixa a filha: Daphiny de Paula Martins. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Aparecida Gimenes Callegari

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 89 anos, filha dos finados Sr. João Gimenes e da Sra. Benedicta de Moraes, era viúva do Sr. Jose Callegari; deixa os filhos: Maria Callegari, viúva do Sr. Jose Zildo de Souza; Antonia Callegari, viúva do Sr. Mauro Ferreira; Antonio Jose Callegari, casado com a Sra. Josefa Nascimento Callegari; Vera Lucia Callegari da Silva, casada com o Sr. Ismair Aparecido da Silva; Roseli Callegari Moreira, casada com o Sr. Nivaldo Donizete Moreira; Roselis Callegari do Carmo, viúva do Sr. Jose Pereira do Carmo e Josefina Callegari , falecida. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.