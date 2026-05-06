O universo das vendas digitais muda em ritmo acelerado — e, para pequenos negócios, acompanhar as tendências pode fazer a diferença entre crescer ou ficar para trás. Pensando nisso, a Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba) recebe, na próxima segunda-feira (11), a 2ª edição do evento Gigantes do Digital, realizado em parceria com o Sebrae-SP.
Com programação gratuita a partir das 16h, o encontro promete conectar micro e pequenos empreendedores às principais plataformas e estratégias que estão transformando o varejo on-line. O evento será realizado na sede da Acipi e reúne nomes ligados ao TikTok Shop, CapCut, Mercado Livre, Canva, FW Marketing e especialistas do Sebrae-SP.
Voltado para MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte com CNPJ ativo, o evento terá conteúdos voltados a e-commerce, inteligência artificial, produção de conteúdo e técnicas de vendas digitais. As inscrições já estão abertas pelo link.
Estratégias para vender mais no digital
A programação começa com café de boas-vindas e segue com a palestra “Estratégias na maior plataforma da América Latina”, conduzida pelo Mercado Livre. Em seguida, representantes do CapCut apresentam dicas sobre edição de vídeos e impacto visual para vendas.
Um dos destaques da noite será a palestra “Impulsione suas vendas no TikTok Shop”, ministrada por Allan Souza, gerente de parcerias da plataforma. Com experiência em marketplaces no Brasil e no México, o especialista mostrará, na prática, como empresas podem utilizar o TikTok para ampliar alcance, conquistar novos clientes e aumentar o faturamento.
Na sequência, Letícia Spinola e Vinícius Avanzi, embaixadores oficiais do Canva no Brasil, apresentam o tema “Canva IA: a nova forma de criar conteúdo”, abordando como a inteligência artificial pode facilitar a produção de materiais para redes sociais e campanhas digitais.
Pequenos negócios conectados às tendências
Encerrando a programação, João Souza, da FW Marketing de Influência, e a empresária e creator Marcela Santos participam do talk show “TikTok, criadores e vendas: o novo varejo digital”, debatendo como o consumo nas redes sociais vem mudando o comportamento do público e abrindo novas oportunidades para marcas locais.
O presidente da Acipi, Mauricio Benato, destaca que a iniciativa busca aproximar os empreendedores das transformações do mercado digital. Segundo ele, o ambiente on-line já faz parte da rotina de consumo da população e exige atualização constante das empresas.
A consultora de negócios do Sebrae-SP, Silmara Souza, reforça que o objetivo é ampliar o acesso dos pequenos negócios às principais ferramentas de vendas digitais. “A ideia é oferecer estratégias práticas para aumentar a visibilidade e o faturamento dos empreendedores da região”, afirma.