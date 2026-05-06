O universo das vendas digitais muda em ritmo acelerado — e, para pequenos negócios, acompanhar as tendências pode fazer a diferença entre crescer ou ficar para trás. Pensando nisso, a Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba) recebe, na próxima segunda-feira (11), a 2ª edição do evento Gigantes do Digital, realizado em parceria com o Sebrae-SP.

Com programação gratuita a partir das 16h, o encontro promete conectar micro e pequenos empreendedores às principais plataformas e estratégias que estão transformando o varejo on-line. O evento será realizado na sede da Acipi e reúne nomes ligados ao TikTok Shop, CapCut, Mercado Livre, Canva, FW Marketing e especialistas do Sebrae-SP.

Voltado para MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte com CNPJ ativo, o evento terá conteúdos voltados a e-commerce, inteligência artificial, produção de conteúdo e técnicas de vendas digitais. As inscrições já estão abertas pelo link.

Estratégias para vender mais no digital