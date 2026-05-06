Tão rica e tão generosa, Dona Maria Adelaide foi desenvolvendo, ao longo da vida, uma filosofia peculiar. Essa filosofia se resumia numa única frase, que ao mesmo tempo lhe servia de lição de vida e regra de conduta: o dinheiro não faz a felicidade.

Sua tia, de nome Maria Adelaide, vivia sozinha, num espaçoso e rico solar situado num vilarejo do interior de Portugal. Já muito idosa, era conhecida nas redondezas pela sua imensa caridade. Os pobres da região sabiam que podiam contar com a boa madrinha. Eram muitas dezenas, talvez centenas, os afilhados e afilhadas da boa senhora espalhados pelas cercanias. E de todos ela sabia o nome, para todos mandava presentinhos nos respectivos aniversários, empenhava-se para que todos casassem bem e fossem muito felizes. Era de todos querida e estimada.

Essa frase era o comentário habitual que fazia, sempre que lhe narravam algum fato - bom ou mau - ocorrido com alguma pessoa das redondezas. Essa frase era usada para consolar os pobres de sua pobreza, e para ensinar os ricos a não confiar na sua riqueza. Era também usada sempre por ela como conclusão, quando ela própria narrava algum episódio do passado, fosse qual fosse a sua natureza. “O dinheiro não faz a felicidade” era sempre a conclusão de todas as suas falas, fosse qual fosse a ocasião.

Certa vez, o bispo diocesano foi fazer a visita pastoral às igrejas e paróquias da região, e se hospedou na casa de Dona Maria Adelaide. Naqueles tempos remotos, as estradas rurais eram intransitáveis para os ainda raros automóveis, e por isso o prelado devia fazer suas andanças montado num burrico. Saía cedo e passava longas jornadas de aldeia em aldeia, vistoriando igrejas, altares, livros paroquiais. Ao cair da tarde, chegava cansadíssimo à casa de Dona Maria Adelaide, para jantar, rezar seu Breviário... e suportar a maior trabalheira do dia!

A maior trabalheira do dia era a conversação com Dona Maria Adelaide.