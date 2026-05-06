A proposta do Governo do Estado de São Paulo de instituir o salário mínimo paulista em R$ 1.874, consolidando um crescimento expressivo ao longo dos últimos anos, insere-se em um contexto mais amplo de valorização do trabalho e de fortalecimento da economia regional. Trata-se de uma medida que dialoga diretamente com a realidade de milhões de trabalhadores paulistas, especialmente aqueles que não estão contemplados por negociações coletivas.
A política de piso regional, adotada por São Paulo desde 2007, sempre teve como fundamento a necessidade de reconhecer as particularidades econômicas do estado. Em um território com elevada complexidade produtiva e forte diversificação setorial, a definição de um salário mínimo próprio representa um instrumento relevante de proteção social e de estímulo à renda. O reajuste proposto reforça essa diretriz.
Sob a ótica social, o impacto é imediato. A elevação do piso contribui para a ampliação do poder de compra das famílias, com reflexos diretos no consumo e na atividade econômica local. Municípios como Piracicaba, que apresentam uma base econômica diversificada, tendem a se beneficiar desse movimento, na medida em que o incremento de renda circula entre comércio, serviços e produção.
Entretanto, é imprescindível que essa agenda esteja acompanhada de uma análise responsável de seus efeitos sobre o ambiente produtivo. O aumento do custo do trabalho, sobretudo para micro e pequenos empreendedores, exige atenção e políticas complementares que garantam equilíbrio. Medidas voltadas à desburocratização, ao acesso ao crédito e ao incentivo à inovação tornam-se fundamentais para assegurar que a valorização salarial caminhe ao lado da geração de empregos.
Há ainda um aspecto estrutural que não pode ser negligenciado: a produtividade. A elevação consistente da renda depende, no médio e longo prazo, de ganhos reais de eficiência na economia. Investir em qualificação profissional, modernização tecnológica e melhoria do ambiente de negócios é o que permitirá sustentar reajustes futuros sem comprometer a competitividade das empresas paulistas.
O desafio, portanto, não reside apenas na fixação de um novo valor para o salário mínimo regional, mas na construção de uma política consistente e sustentável. É necessário garantir que o ganho real ao trabalhador esteja inserido em uma estratégia mais ampla de desenvolvimento, que contemple qualificação profissional, aumento da produtividade e segurança jurídica para investimentos.
O debate público deve ser conduzido com responsabilidade, evitando simplificações que reduzam a complexidade do tema. A valorização do trabalho é um objetivo legítimo e necessário, mas precisa estar alinhada à manutenção de um ambiente econômico dinâmico e competitivo.
Nesse sentido, a proposta em discussão representa um passo relevante, desde que acompanhada das condições estruturais que assegurem sua efetividade no longo prazo. O equilíbrio entre justiça social e desenvolvimento econômico deve seguir como norte das decisões que impactam diretamente a vida dos paulistas.
Alex Madureira é Deputado Estadual na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.