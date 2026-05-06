A proposta do Governo do Estado de São Paulo de instituir o salário mínimo paulista em R$ 1.874, consolidando um crescimento expressivo ao longo dos últimos anos, insere-se em um contexto mais amplo de valorização do trabalho e de fortalecimento da economia regional. Trata-se de uma medida que dialoga diretamente com a realidade de milhões de trabalhadores paulistas, especialmente aqueles que não estão contemplados por negociações coletivas.

A política de piso regional, adotada por São Paulo desde 2007, sempre teve como fundamento a necessidade de reconhecer as particularidades econômicas do estado. Em um território com elevada complexidade produtiva e forte diversificação setorial, a definição de um salário mínimo próprio representa um instrumento relevante de proteção social e de estímulo à renda. O reajuste proposto reforça essa diretriz.

Sob a ótica social, o impacto é imediato. A elevação do piso contribui para a ampliação do poder de compra das famílias, com reflexos diretos no consumo e na atividade econômica local. Municípios como Piracicaba, que apresentam uma base econômica diversificada, tendem a se beneficiar desse movimento, na medida em que o incremento de renda circula entre comércio, serviços e produção.